Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
10/09/2025 18:13:00

Successo a San Vito per "Naviganti", il festival di arti di strada

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/successo-a-san-vito-per-naviganti-il-festival-di-arti-di-strada-450.jpg

Un successo straordinario per la quarta edizione di Naviganti, Festival internazionale di arti di strada e circo contemporaneo che quest'anno ha portato dal 4 al 6 settembre, a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, una quarantina di artisti provenienti da diverse parti del mondo tra cui Finlandia, Spagna e Francia. La manifestazione è organizzata da Cantiere 7 e patrocinata dal Comune di San Vito. L'afflusso, di anno in anno sempre crescente, di pubblico che assiste agli spettacoli, dimostra che Naviganti è un evento atteso e importante per San Vito Lo Capo, che completa e arricchisce l'offerta culturale del borgo marinaro. Questo connubio tra le arti di strada, il circo contemporaneo con le piazze e le vie del comune, funziona e il pubblico lo ha capito e premia il Festival con una presenza sempre più assidua e fedele.

Un festival molto amato che ha preso vita grazie al sogno di circa 30 volontari che curano la logistica, l'accoglienza degli artisti e ovviamente del pubblico con un infopoint colorato dove grandi e piccini si alternano per distribuire informazioni e programmi  

"Un momento importante - dice Riccardo Strano, direttore artistico della kermesse - per il circo contemporaneo e le arti di strada che vengono messe al centro dell'attenzione per tre giorni, e che, grazie alle bellissime location si crea questo momento di forte impatto culturale e sociale".

"Naviganti ha acceso un faro, che illumina la nostra Città con arte, spettacolo e cultura, guidando il pubblico in un viaggio emozionale e molto gradito. - dice Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo - L'evento, voluto fortemente dalla mia amministrazione, è stato molto partecipato e apprezzato ed è certamente una leva di attrazione turistica per tanti e di grande promozione del territorio che viene già apprezzato per le sue bellezze naturalistiche ma anche per l'offerta turistica e socio-culturale che l'amministrazione riesce ad offrire".









Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...

Native | 04/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756970524-0-m42-lancia-il-nuovo-sito-per-le-pmi-consulenza-hr-strategica-e-soluzioni-concrete.png

M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni...

Native | 30/08/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756117787-0-cse-spedizioni-da-castelvetrano-spedizioni-rapide-in-italia-europa-e-oltre.png

CSE Spedizioni, da Castelvetrano spedizioni rapide in Italia, Europa e...