Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
10/09/2025 07:00:00

Ciclismo, a Castelvetrano la Prima Randonnèe Sicilia Occidentale da 400km

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/ciclismo-a-castelvetrano-la-prima-randonnee-sicilia-occidentale-da-400km-450.jpg
Si svolgerà a Castelvetrano il prossimo fine settimana, dal 13 al 14 settembre, la "I RANDONNÈE SICILIA OCCIDENTALE" da 400 km. Un evento organizzato dalla ASD Dirty Bike Castelvetrano.   La partenza sarà sabato 13 settembre da "Micciporti?" in via Tagliata n°7, tra le 14 e le 15, e si dovrà concludere entro 27 ore. La prova, che prevede l'omologazione BRM/ACP, sarà impegnativa con i suoi 4491 mt di dislivello, ma allo stesso tempo ripagherà con i suoi panorami mozzafiato.   Domenica 14 settembre si svolgerà pure la "I CICLOPEDALATA SICILIA OCCIDENTALE" Un percorso da 120 km, con 1462 mt di dislivello, da concludere entro 8 ore. La partenza sarà tra le 7:00 e le 8:00 e prevede un attestato di partecipazione.   Per entrambi gli eventi non si accettano ciclisti non tesserati. Iscrizioni solo on line.   INFO: Giovanni Mazzotta 3312004656 dirtybikecastelvetrano@gmail.com  









Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...

Native | 04/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756970524-0-m42-lancia-il-nuovo-sito-per-le-pmi-consulenza-hr-strategica-e-soluzioni-concrete.png

M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni...

Native | 30/08/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756117787-0-cse-spedizioni-da-castelvetrano-spedizioni-rapide-in-italia-europa-e-oltre.png

CSE Spedizioni, da Castelvetrano spedizioni rapide in Italia, Europa e...