Ciclismo, a Castelvetrano la Prima Randonnèe Sicilia Occidentale da 400km

Si svolgerà a Castelvetrano il prossimo fine settimana, dal 13 al 14 settembre, la "I RANDONNÈE SICILIA OCCIDENTALE" da 400 km. Un evento organizzato dalla ASD Dirty Bike Castelvetrano. La partenza sarà sabato 13 settembre da "Micciporti?" in via Tagliata n°7, tra le 14 e le 15, e si dovrà concludere entro 27 ore. La prova, che prevede l'omologazione BRM/ACP, sarà impegnativa con i suoi 4491 mt di dislivello, ma allo stesso tempo ripagherà con i suoi panorami mozzafiato. Domenica 14 settembre si svolgerà pure la "I CICLOPEDALATA SICILIA OCCIDENTALE" Un percorso da 120 km, con 1462 mt di dislivello, da concludere entro 8 ore. La partenza sarà tra le 7:00 e le 8:00 e prevede un attestato di partecipazione. Per entrambi gli eventi non si accettano ciclisti non tesserati. Iscrizioni solo on line. INFO: Giovanni Mazzotta 3312004656 dirtybikecastelvetrano@gmail.com