11 Settembre: droni russi in Polonia, lo stato dell'Unione, complotti, proteste in Francia

11/09/2025 07:16:00

E' l'11 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Nella notte tra martedì e mercoledì diciannove droni russi hanno sconfinato nello spazio aereo polacco, arei della Nato si sono alzati in volo, tre o quattro droni sono stati abbattuti. È il primo scontro diretto tra la Russia e l’Alleanza atlantica dall’inizio della guerra

• La Polonia ha invocato l’articolo 4 della Nato, che impone consultazioni immediate tra gli alleati (finora era stato attivato solo sette volte nella storia). Ieri mattina a Bruxelles si è riunito il Consiglio Nord Atlantico

• Trump ha proposto a una delegazione di funzionari Ue in visita a Washington di imporre dazi del 100 per cento a India e Cina per mettere pressione su Mosca

• Von der Leyen ha tenuto il discorso sullo stato dell’Unione: «L’Europa difenderà ogni centimetro quadrato del suo territorio», ha detto. Poi ha cercato di tendere una mano a verdi, socialisti e liberali



• Ancora non si sa se i capi di Hamas attaccati a Doha sono ancora vivi. Secondo un quotidiano saudita due alti funzionari della milizia sarebbero ricoverati in un ospedale privato sotto stretta sorveglianza

• In rete gira una teoria complottista secondo cui Netanyahu avrebbe in cassaforte un ricco dossier sui sollazzi sessuali di Trump, messo insieme tempo fa da Jeffrey Epstein, agente del Mossad sotto copertura in America

• L’esercito israeliano ha bombardato di nuovo la parte dello Yemen controllata dagli Houthi, compresa la capitale Sana: colpiti 15 obiettivi, 35 morti, 150 feriti

• La Svizzera ha intavolato colloqui con l’Ue per valutare la possibilità di aderire ad una partnership nel settore della difesa

• Duecentomila persone sono scese per strade in tutta la Francia per la giornata del bloquons tout: 110 voli sono stati annullati, decine di treni hanno avuto ore di ritardo. A Parigi il museo d’Orsay e parte del Louvre sono rimasti chiusi. A Rennes alcuni autobus sono stati dati alle fiamme e completamente distrutti. Cinquecento persone sono state arrestate

• Larry Ellison è diventato l’uomo più ricco del mondo superando Elon Musk. Dispone di un patrimonio totale di 393 miliardi di dollari

• Dal 2019 a oggi il prezzo dei generi alimentari per le famiglie italiane è aumentato del 30,1 per cento

• Nubifragi in Toscana: all’Elba 200 persone sono isolate per una frana. Nelle ultime 24 ore sono stati 280 gli interventi dei vigili del fuoco in Liguria, Toscana, Lombardia e Lazio

• Pippo Baudo ha lasciato 10 milioni di euro alla sua segretaria

• Re Carlo ha incontrato il figlio Harry ieri all’ora del tè nella residenza di Clarence House. Non si vedevano da 18 mesi. Nulla si sa dell’incontro, che è durato solo 55 minuti

• Charlie Kirk, 31 anni, attivista della destra americana, trumpiano, no-vax e negazionista del clima, è stato ammazzato nello Utah. Nella notte, una sparatoria anche in una scuola in Colorado

• Meloni ha mandato una corona di fiori ai funerali della mamma di Gualtieri

• Carlos Alcaraz s’è fatto biondo platino per festeggiare la vittoria agli Us Open e di essere tornato numero 1 al mondo

• Paul Baccaglini, 41 anni, ex inviato delle Iene, ex presidente del Palermo calcio, si è suicidato

• Sono morti il fotocronista dell’Agenzia Magnum Chris Steele-Perkins (78), il fisico e matematico Sergio Doplicher (85), il medico fiorentino Maurizio Bergamini



Titoli

Corriere della Sera: Raid in Polonia, Putin sfida la Nato

la Repubblica: L’attacco di Putin in Polonia

La Stampa: Droni in Polonia, l’Europa trema

Il Sole 24 Ore: Ex Ilva, restano Bedrock e Jindal

Avvenire: L’Europa si allerta

Il Messaggero: Polonia, Putin sfida la Nato

Il Giornale: Venti di guerra mondiale

Qn: Droni russi sulla Polonia / Mattarella: come nel 1914

Il Fatto: Giallo sui droni: la Nato / parte a razzo, poi frena

Leggo: Lo spettro della guerra mondiale

Libero: Cosa vuole davvero Putin

La Verità: La vera guerra è in Francia, non in Polonia

Il Mattino: Droni sulla Polonia, Putin sfida la Nato

il Quotidiano del Sud: Droni russi contro la Polonia / Il mondo sull’orlo della guerra

il manifesto: Primi fuochi

Domani: La Polonia abbatte droni russi / Così Putin sfida l’Europa e Trump



