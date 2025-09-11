Colto da infarto sulla nave da crociera: salvato in mare al largo di San Vito Lo Capo

11/09/2025 11:06:00

È stata una corsa contro il tempo quella che ieri sera ha visto impegnata la Guardia Costiera di Trapani a soccorrere un membro dell’equipaggio della nave da crociera Msc Magnifica colpito da un infarto. Un soccorso che ha richiesto il coordinamento di Centro Internazionale Radio Medico, Servizio Sanitario 118 che in meno di due ore hanno messo in salvo il marittimo di origine straniera.

La richiesta di aiuto è partita alle 19 di sera mentre la nave si trovava in navigazione da Palermo verso Valletta, al largo di San Vito Lo Capo. Il comandante, su indicazione del medico di bordo, ha segnalato che un membro dell’equipaggio stava accusando i sintomi di un infarto e che era necessario un immediato trasferimento a terra.

La chiamata è stata raccolta dalla sala operativa della Guardia Costiera di Trapani che, in collegamento con l’MRSC di Palermo (Maritime Rescue Sub Center, il centro di coordinamento per il soccorso marittimo), e la procedura di emergenza è stata avviata. In questi casi scatta quella che viene definita Medevac (Medical Evacuation), ovvero l’evacuazione medica da mare a terra.

Al coordinamento sono stati coinvolti il Cirm (Centro Internazionale Radio Medico), che supporta i medici di bordo nelle emergenze in mare, e il servizio sanitario 118. Sul posto è stata inviata la motovedetta Sar CP 330, unità specializzata nella ricerca e nel soccorso.

Le operazioni non sono state semplici: le condizioni del mare e del vento non erano favorevoli. Per questo, intorno alle 19.40, la nave da crociera ha raggiunto una zona più riparata, permettendo alla motovedetta di affiancarsi in sicurezza e trasferire a bordo il membro dell’equipaggio.

Alle 21.15 l’unità della Guardia Costiera è rientrata al pontile della Capitaneria di Porto di Trapani, dove ad attendere c’era già il personale del 118. Il marittimo è stato preso in carico dai sanitari e condotto in ospedale per gli accertamenti.

Un intervento rapido, durato circa un’ora, a dimostrazione di come la rete di soccorso in mare (Guardia Costiera, Cirm, 118) sia in grado di affrontare situazioni delicate e salvare vite anche in mezzo al mare.







