Ruba energia e ha droga in casa, denunciato a Salemi

Cronaca
I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno denunciato un 27enne di nazionalità straniera per furto aggravato e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Dagli accertamenti svolti dai militari emergeva che il 27enne avrebbe manomesso il contatore e realizzato un allaccio abusivo alla rete pubblica a mezzo di cavi in rame collegati direttamente all’impianto dell’immobile.
Nel corso dell’attività i Carabinieri avvertivano un acre odore di sostanze stupefacenti provenire da una delle stanze dell’abitazione e, a seguito di perquisizione, rivenivano e sottoponevano a sequestro 7 bustine di hashish, un bilancino di precisione, nonché materiale per il confezionamento e banconote di piccolo taglio.
 



I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno denunciato un 27enne di nazionalità straniera per furto aggravato e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Dagli accertamenti svolti dai militari emergeva che il 27enne avrebbe manomesso il...







