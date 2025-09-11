"A nome loro" a Mondello e "Piazza Ranne" a Marsala. Il bilancio
A Marsala si è conclusa l’8 settembre la seconda edizione di “Piazza Ranne”. Tre arene – Itriella, Carpe Diem e Piazza Ranne – hanno registrato il tutto esaurito.
«Piazza Ranne nasce per far rivivere il quartiere attraverso il cinema – spiega Ignazio Passalacqua, presidente di Stazione Utopia –. Quest’anno la comunità ha risposto con entusiasmo, allestendo case e vicoli e riportando vita nelle strade». La serata finale, dedicata a Luigi Pirandello, ha visto la proiezione del film La Stranezza di Roberto Andò, con ospiti come Filippo Luna, Laura Giordani, Gianpiero Pumo, Giovanni Maria Currò e la giovane attrice marsalese Vivienne Geraci. «La cultura è la chiave per far rinascere un quartiere» ha ricordato la direttrice artistica Luana Rondinelli, annunciando già una terza edizione con nuove sorprese e spazi da coinvolgere.
Mondello: “A Nome Loro” e il mare della memoria
A Mondello, invece, il 6 e 7 settembre è andata in scena la terza edizione di “A Nome Loro, voci e musiche per le vittime di mafia”, ideata da Sade Mangiaracina e ospitata quest’anno all’interno della rassegna “Ciavuri e Sapuri” organizzata da CNA Palermo e Innova Service. La manifestazione, nata nel 2023 subito dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, ha richiamato oltre 10mila persone nelle due serate, con una grande partecipazione di giovani.
Sul palco si sono alternati artisti e testimoni della cultura antimafia: Roberto Lipari, Dario Aita, Ditonellapiaga, Davide Shorty, Neri per Caso, Almamegretta, Shakalab, Dimartino, insieme a figure simbolo come Pietro e Giovanni Impastato, Brizio Montinaro, Silvia Buzzone di Addio Pizzo, Antonio Vassallo e l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, che ha ricordato l’“accendino di Falcone” e il progetto Scintille di Futuro.
«Gli sforzi compiuti per salvare la manifestazione sono stati ricompensati – ha commentato Sade Mangiaracina –. Il miracolo è compiuto».
Il ristorante Dal Cozzaro è stato inserito nella Top 10 Tripadvisor, un riconoscimento che premia una realtà capace di coniugare numeri importanti – oltre 250 coperti – con la cura tipica dell’accoglienza siciliana....
In verità noi un sospetto ce lo avevamo, esaminando alcuni commenti che ci arrivano...Un italiano su 3, pari al 37% degli adulti, comprende solo testi molto brevi, con informazioni minime che non distraggano l'attenzione, ha in sostanza...
La Morgan School si prepara a incontrare famiglie e studenti con due giornate di Open Day nelle sedi di Marsala e Mazara del Vallo.
A Mazara del Vallo, l’appuntamento è per sabato 13 settembre, nella sede di via Tiziano Vecellio 20...
Venerdì 12 settembre, alle 19.00, l’ex monastero di San Domenico a Trapani apre la seconda edizione di “Rivolta Femminile.Soggettività femminile nell’arte siciliana contemporanea”, collettiva curata dalla...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...