Cultura
11/09/2025 12:26:00

"A nome loro" a Mondello e "Piazza Ranne" a Marsala. Il bilancio

A Marsala si è conclusa l’8 settembre la seconda edizione di “Piazza Ranne”. Tre arene – Itriella, Carpe Diem e Piazza Ranne – hanno registrato il tutto esaurito. 

«Piazza Ranne nasce per far rivivere il quartiere attraverso il cinema – spiega Ignazio Passalacqua, presidente di Stazione Utopia –. Quest’anno la comunità ha risposto con entusiasmo, allestendo case e vicoli e riportando vita nelle strade».
La serata finale, dedicata a Luigi Pirandello, ha visto la proiezione del film La Stranezza di Roberto Andò, con ospiti come Filippo Luna, Laura Giordani, Gianpiero Pumo, Giovanni Maria Currò e la giovane attrice marsalese Vivienne Geraci.
«La cultura è la chiave per far rinascere un quartiere» ha ricordato la direttrice artistica Luana Rondinelli, annunciando già una terza edizione con nuove sorprese e spazi da coinvolgere.

 

Mondello: “A Nome Loro” e il mare della memoria

A Mondello, invece, il 6 e 7 settembre è andata in scena la terza edizione di “A Nome Loro, voci e musiche per le vittime di mafia”, ideata da Sade Mangiaracina e ospitata quest’anno all’interno della rassegna “Ciavuri e Sapuri” organizzata da CNA Palermo e Innova Service.
La manifestazione, nata nel 2023 subito dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, ha richiamato oltre 10mila persone nelle due serate, con una grande partecipazione di giovani.

Sul palco si sono alternati artisti e testimoni della cultura antimafia: Roberto Lipari, Dario Aita, Ditonellapiaga, Davide Shorty, Neri per Caso, Almamegretta, Shakalab, Dimartino, insieme a figure simbolo come Pietro e Giovanni Impastato, Brizio Montinaro, Silvia Buzzone di Addio Pizzo, Antonio Vassallo e l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, che ha ricordato l’“accendino di Falcone” e il progetto Scintille di Futuro.

«Gli sforzi compiuti per salvare la manifestazione sono stati ricompensati – ha commentato Sade Mangiaracina –. Il miracolo è compiuto».



https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/un-italiano-su-tre-non-capisce-cosa-legge-250.jpg

