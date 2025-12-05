Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
05/12/2025 17:02:00

Marsala, al Teatro Sollima il 6 dicembre arriva il jazz contaminato del “Jazeera Project”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764950678-0-marsala-al-teatro-sollima-il-6-dicembre-arriva-il-jazz-contaminato-del-jazeera-project.png

Sabato 6 dicembre, alle ore 19.00, il Teatro Eliodoro Sollima di Marsala ospita il secondo appuntamento del ciclo musicale promosso dall’Associazione e Biblioteca sociale OTIUM, in partenariato con il Comune e con il riconoscimento del Ministero della Cultura.

Protagonista della serata sarà il Dario Salerno Trio con il progetto “Jazeera”, un concerto che unisce jazz contemporaneo e sonorità mediterranee. Sul palco si esibiranno Dario Salerno (chitarra e oud), Mauro Cottone (contrabbasso) e Joe Santoro (batteria). Il trio si distingue per un approccio fortemente improvvisativo: ogni performance diventa un’esperienza unica grazie alla capacità dei musicisti di creare, nel momento stesso dell’esecuzione, nuove soluzioni ritmiche e armoniche che intrecciano jazz, musica etnica e suggestioni mediorientali. L’evento rientra nella programmazione del Jazz Club e della Book Jazz School di OTIUM, realtà impegnata nella diffusione della cultura musicale in città. 

Per assistere al concerto sono previsti due ticket: 

  • Ridotto €5,50 per associati OTIUM e giovani under 25 (in vendita al botteghino).
  • Intero €8,50, acquistabile online su ticketsms.it.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola