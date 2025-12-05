Marsala, al Teatro Sollima il 6 dicembre arriva il jazz contaminato del “Jazeera Project”

05/12/2025 17:02:00

Sabato 6 dicembre, alle ore 19.00, il Teatro Eliodoro Sollima di Marsala ospita il secondo appuntamento del ciclo musicale promosso dall’Associazione e Biblioteca sociale OTIUM, in partenariato con il Comune e con il riconoscimento del Ministero della Cultura.

Protagonista della serata sarà il Dario Salerno Trio con il progetto “Jazeera”, un concerto che unisce jazz contemporaneo e sonorità mediterranee. Sul palco si esibiranno Dario Salerno (chitarra e oud), Mauro Cottone (contrabbasso) e Joe Santoro (batteria). Il trio si distingue per un approccio fortemente improvvisativo: ogni performance diventa un’esperienza unica grazie alla capacità dei musicisti di creare, nel momento stesso dell’esecuzione, nuove soluzioni ritmiche e armoniche che intrecciano jazz, musica etnica e suggestioni mediorientali. L’evento rientra nella programmazione del Jazz Club e della Book Jazz School di OTIUM, realtà impegnata nella diffusione della cultura musicale in città.

Per assistere al concerto sono previsti due ticket:

Ridotto €5,50 per associati OTIUM e giovani under 25 (in vendita al botteghino).

Intero €8,50, acquistabile online su ticketsms.it.



