Cultura
05/12/2025 10:06:00

Living Mazara: il 6 dicembre workshop gratuito sulla programmazione culturale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764925845-0-living-mazara-il-6-dicembre-workshop-gratuito-sulla-programmazione-culturale.jpg

Un pomeriggio dedicato alla progettazione culturale partecipata.

Sabato 6 dicembre, dalle 16 alle 18, il Complesso San Carlo Borromeo di Mazara del Vallo ospiterà un workshop gratuito all’interno di Living Mazara – Giovani, Innovazione e Connessioni Sociali, il progetto promosso dal Comune di Mazara del Vallo con il sostegno di ANCI e la collaborazione di STEP, Consorzio Solidalia, Associazione Corda e Beehive Valore Sud. 

L’incontro, curato da Carlo Roccafiorita dell’Associazione Corda, è pensato per coinvolgere cittadini, operatori culturali, creativi e associazioni in un processo condiviso di costruzione del palinsesto culturale del complesso. Il workshop prevede un sopralluogo negli spazi dell’ex chiesa, la presentazione del progetto e un lavoro per gruppi per ideare attività, eventi e percorsi capaci di valorizzare il sito e promuovere nuove forme di collaborazione sul territorio. La sessione si concluderà con una discussione collettiva dedicata a criticità, soluzioni possibili, proposte operative e alla definizione di referenti e reti di lavoro. Un momento di confronto aperto che punta a rafforzare la partecipazione della comunità nella programmazione culturale cittadina. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria al link: https://5yhn13spv2x.typeform.com/to/VPrjbcaI









