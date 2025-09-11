Sezioni
11/09/2025 22:03:00

Petrosino, tre tartarughine nascono sulla spiaggia di Sibiliana

Un momento di pura emozione, carico di significato e speranza: sulla spiaggia di Sibiliana a Petrosino, tre tartarughine Caretta caretta hanno raggiunto il mare, iniziando la loro nuova vita tra le onde. Un evento semplice ma potente, che ha coinvolto cittadini, volontari e istituzioni in un abbraccio collettivo alla natura.

 

Presenti alla liberazione c’erano l’assessora Liliana Giordano, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il dottor Napolitano, e i referenti delle associazioni WWF e Legambiente, insieme a tanti volontari che ogni giorno si dedicano alla protezione dell’ambiente e della fauna locale.

«Assistere alla liberazione delle tartarughine è stata un’esperienza straordinaria – ha dichiarato l’assessora Giordano –. È un segnale di quanto sia importante continuare a proteggere il nostro mare e il nostro ambiente. Come Amministrazione siamo vicini a chi, con impegno e passione, lavora ogni giorno per tutelare la biodiversità del nostro territorio».

 

Parole condivise anche dal sindaco Massimo Grillo, che ha sottolineato il valore simbolico dell’evento: «Queste piccole tartarughe, con la loro fragilità e determinazione, ci ricordano il valore della cura e del rispetto che dobbiamo avere nei confronti dell'ambiente che ci ospita. Che ogni loro tuffo nell’acqua resti un simbolo concreto della nostra responsabilità collettiva verso la natura».









