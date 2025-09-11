Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
11/09/2025 08:39:00

Trapani, l'assessore La Porta al cimitero comunale: "Nessun degrado"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/trapani-l-assessore-la-porta-al-cimitero-comunale-nessun-degrado-450.jpg

«Il cimitero comunale non è in degrado, ma è quotidianamente curato e rispettato». Lo ha dichiarato questa mattina l’assessore ai Servizi cimiteriali del Comune di Trapani, Giuseppe La Porta, dopo un sopralluogo effettuato presso la struttura, in seguito alla diffusione sui social di alcune immagini che denunciavano presunti casi di incuria.

Durante la visita, La Porta ha verificato lo stato dei viali, che – ha spiegato – risultano «puliti e in perfetto ordine». L’assessore ha parlato di «immagini fuorvianti» e di «strumentalizzazione di un tema che tocca la sensibilità dei cittadini e la memoria dei defunti», ribadendo l’impegno dell’Amministrazione nel garantire decoro e manutenzione.

Sono in corso, ha ricordato, i lavori di rifacimento del padiglione 7 e di restauro dell’arcata monumentale, interventi che confermano la volontà di valorizzare e preservare il cimitero.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Giacomo Tranchida: «Il cimitero comunale non è e non deve mai diventare terreno di polemica o strumentalizzazione. Il Comune è quotidianamente impegnato a garantire rispetto e decoro in questo luogo sacro. Inoltre – ha aggiunto – è già pronto il progetto per la ricostruzione del cosiddetto cimitero dei bambini, che sarà tra le priorità da sottoporre al Consiglio comunale subito dopo l’approvazione del bilancio consuntivo».

 



