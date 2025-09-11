Elezioni a Marsala, soliti nomi e nessuna vera discontinuità

11/09/2025 06:00:00

Le amministrative 2026, che vedranno Marsala impegnata a rieleggere sindaco e consiglio comunale, potrebbero non portare le novità che si paventano.

A parte le candidature ad oggi presenti e certe: Andreana Patti e Leonardo Curatolo, per il resto si muovono in fotocopia.

I consiglieri comunali sono in pochi ad avere il coraggio di rilasciare dichiarazioni chiare, lontane dalla stagnante retorica che dice tutto e non muove nemmeno una virgola. Spesso non c’è proprio la volontà di dire o scrivere, perché non si sa mai, meglio stare sottocoperta che può sempre tornare utile.

Discontinuità e stessi nomi

Molti esponenti della politica, dentro e fuori il consiglio comunale, chiedono discontinuità dall’attuale sindaco, Massimo Grillo. Ma sono gli stessi che hanno in gruppo appoggiato Grillo nel 2020. E allora come si può portare un elemento di novità, come forza aggregante, se i personaggi di questa paventata alleanza sono gli stessi che fino a qualche anno fa erano con il sindaco? Più che alternativa sembra un regolamento politico dei conti.

Ancora meglio: Salvatore Ombra non ha mai fatto mistero di volere dire alcuni “NO”, qualora il centrodestra dovesse indicarlo quale candidato sindaco. Si tratta di dinieghi alla presenza in coalizione di chi con Grillo è stato fino ad oggi.

Dall’altra parte c’è Nicola Fici, che non ha sostenuto nel 2020 Grillo ma Alberto Di Girolamo. Fici nel frattempo si è avvicinato alle posizioni di centrodestra, sta ragionando a quel tavolo con partiti e movimenti civici, consiglieri comunali.

Cioè quasi tutti gli stessi personaggi che hanno appoggiato Grillo, che hanno rivestito ruoli di assessori. Cosa cambia? Nulla. Solo il nome del candidato sindaco. Un carrozzone era quello e un carrozzone è questo. Però la domanda è: perché l’elettore dovrebbe votare la stessa coalizione di 5 anni fa con il solo nome diverso del sindaco?

Fici, in campo ma non del tutto

Il nome di Nicola Fici viaggia da più di un anno, si fanno incontri e cerca di perimetrare un'alleanza politica che possa appoggiarlo. C’è la DC che lo sponsorizza ma necessitano tutte le altre sigle del centrodestra, che se finora non hanno chiuso è perché evidentemente non sono così convinte.

Torna il nome di Paolo Ruggieri, che è la prima scelta di Fratelli d’Italia. C’è senza infingimenti da sottolineare una cosa molto chiara: è l’unico esponente di centrodestra che è titolato a fare il candidato sindaco. Non ha mai cambiato lato, nè partito. Un purosangue, insomma.

Un pizzico di audacia e follia è quello di cui ha bisogno Fici: candidarsi, rompere gli schemi, tracciare il cammino. Gli altri si accoderanno e se non lo faranno almeno li avrà stanati.

E’ lo stesso consigliere che ci dichiara: “Le prossime elezioni amministrative dovranno essere un’occasione per dare un’accelerata allo sviluppo della città. Personalmente ho preso parte ad un tavolo di confronto che sta lavorando ad un importante progetto politico, che vede anche una rilevante partecipazione di natura civica, che potrà sicuramente generare una valida e concreta proposta per la città. Dovremo essere bravi a mantenere unione e condivisione d’intenti, cercando di arginare i personalismi e mettendo al centro dell’attenzione soltanto il bene della città. Se riusciremo a fare questo sono convinto che potremo fornire una proposta vincente e operativa, in grado di agire in modo efficiente ed incisivo, mediante un constante confronto con il governo regionale che dovrà ascoltare le esigenze del nostro territorio e supportarne le iniziative”.

Coppola: Marsala è in regressione

Il consigliere comunale Flavio Coppola, gruppo consiliare Noi Marsalesi, è uno di quelli che nel 2020 così come nel 2015 ha appoggiato la corsa a sindaco di Grillo.

Ricorda Coppola che “L'obiettivo era quello di riprendere il rapporto con i cittadini attraverso una rivalutazione dei servizi, infrastrutture e dell'ordinaria amministrazione, che era venuta meno con l'amministrazione precedente. Tuttavia, considerate le continue rivendicazioni dei cittadini, ritengo che l'amministrazione Grillo sia stata fallimentare in questi punti.

Marsala vive un momento di regressione socio-culturale e di contrapposizione politica e sociale preoccupante. Ecco perché ritengo che sia necessaria una proposta politica moderna, fresca e giovanile. Sono convinto che un giovane, con esperienza comprovata sia all'interno della macchina comunale che politica, potrebbe essere l'elemento di ricongiunzione politico e sociale per fare superare alcune contrapposizioni dannose per la nostra comunità”.

Coppola ha sempre spinto per la candidatura di Fici: “Il nuovo mondo lavorativo, professionale e imprenditoriale si basa sulla fascia dei quarantenni e un giovane sindaco potrebbe rappresentare un punto di riferimento anche per i giovani che vogliono intraprendere un percorso politico. Spero che la coalizione di cui faccio parte valuti questa possibilità e diventi un mix civico e politico dell'area moderata”.





