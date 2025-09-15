Marsala 2026. Il centrodestra potrebbe appoggiare Nicola Fici

15/09/2025 06:00:00

Il centrodestra provinciale ha sciolto una riserva e ha deciso di incontrare il consigliere comunale di Marsala, candidato sindaco, Nicola Fici. I presidenti provinciali dei partiti hanno fatto un passaggio anche con Paolo Ruggieri, ProgettiAmo Marsala, che è stato chiaro: se c’è unità si va avanti, se invece il centrodestra si dovesse spaccare sul nome di Fici o su altro nome allora il movimento tornerà a valutare le altre candidature in campo.

A questo incontro che definiscono “conoscitivo” con Fici non parteciperà Stefano Pellegrino, che ancora non ha sciolto la riserva. Ad oggi il capogruppo dell’ARS e il presidente del consiglio Enzo Sturiano restano in giunta, quindi in appoggio a Massimo Grillo, che ha già dichiarato che è in campo per il bis.

Insomma, nulla ancora è deciso e le spaccature, seppure facciano in modo che non emergano, ci sono.







Curatolo: “Fici non è di destra, non ci possiamo accontentare”

Nella serata di sabato è circolato sulle chat dei leader di centrodestra un video che ritrae il candidato sindaco di Marsala Futura, Leonardo Curatolo. Un appello e un richiamo alle ragioni di unità della coalizione di centrodestra. Nel video spiega il motivo per cui ha rotto il dialogo con quel tavolo: Fici.

Lo ha detto in maniera chiara: “Non sono d’accordo che Nicola Fici partecipa alle riunioni di centrodestra. A me non me ne frega niente se Fici è un bravo ragazzo, qui non dobbiamo fare catechismo ma politica. Dobbiamo parlare del futuro della città”. Curatolo poi ricorda la posizione di Fici: “E’ stato candidato ed è in consiglio comunale con i voti che ha preso dall’estrema sinistra”.

Curatolo si riferisce alle ultime elezioni amministrative, del 2020, in cui Fici ha sostenuto l’ex sindaco Alberto Di Girolamo, con la coalizione di centrosinistra, ed è stato eletto nella lista Cento Passi.

Curatolo in sostanza dice una cosa: come può il centrodestra discutere il futuro della città con Fici, che arriva da sinistra, che ha sostenuto un candidato sindaco di sinistra e che è stato eletto a sinistra con Claudio Fava?

E aggiunge: “Non è una questione legata alla persona Fici, ma di rispetto per la destra. State sbagliando”.

Il leader e fondatore di Marsala Futura è candidato sindaco, e ribadisce un concetto ai leader di centrodestra: “State consegnando la città di nuovo a Grillo. Sta diventando peggio di una tragedia greca”. Infine un appello ai coordinatori provinciali e ai deputati: “Voi siete in dovere di dare una risposta di centrodestra, non di convenienza”.







Eugenio Domingo: disponibile a candidarsi sindaco

Il logo del movimento è pronto, si chiama “Marsala sogna”, e il candidato c’è, si tratta di Eugenio Domingo: “Con profondo senso di responsabilità verso la mia città e con la volontà di mettere al servizio di Marsala la mia esperienza e il mio impegno, annuncio la mia disponibilità a candidarmi alla carica di Sindaco alle prossime elezioni amministrative. Credo fortemente che, attraverso ascolto, partecipazione e trasparenza, sia possibile costruire un progetto di sviluppo che restituisca fiducia e opportunità alla nostra città”.

















