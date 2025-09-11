Schifani nomina Luigi Genovese jr alla guida dell’Ast, pioggia di critiche

11/09/2025 21:27:00

Non si placano le polemiche dopo la nomina di Luigi Genovese jr a presidente dell’Azienda Siciliana Trasporti (Ast), decisa dal governatore Renato Schifani. Una decisione che sta facendo discutere la politica siciliana, tra accuse di lottizzazione e critiche alla mancanza di competenze specifiche.

Durissimo il commento di Ismaele La Vardera, leader regionale di Controcorrente:

«Leggo con sgomento la nomina di Luigi Genovese alla guida dell’Ast. A mio avviso è l’inizio della fine di una partecipata che era già in grande sofferenza. Come può un soggetto che non ha mai avuto competenze in quella materia guidare una società che ha bisogno di un grande rilancio? Come possono le logiche di spartizione prevalere sempre sul buon senso? Evidentemente Genovese jr, trombato alle scorse elezioni regionali, andava piazzato in qualche posto con il placet di Lombardo, e chi se ne frega se l’Ast affonderà».

A unirsi al coro delle critiche è anche il Movimento 5 Stelle, con il coordinatore regionale Nuccio Di Paola che parla di una scelta meramente politica:

«Schifani pensa di mettere una pezza alla sua incapacità di governare l’isola colmandola con le nomine politiche. È un modus operandi tipico delle destre che fa scappare le migliori intelligenze della nostra Isola ma accontenta le appartenenze politiche. Fra due anni, quando andremo al governo, affideremo le braccia operative della Regione alle migliori intelligenze scegliendole per merito e non per curriculum politico».

La nomina di Genovese jr, figlio dell’ex parlamentare Francantonio Genovese e già deputato all’Assemblea regionale, arriva in un momento delicato per l’Ast, società partecipata regionale da tempo in crisi e al centro di polemiche per inefficienze e conti in rosso.



