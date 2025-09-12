Calcio Promozione: continua la campagna acquisti del Mazara Calcio - Confermato Giacalone

12/09/2025 07:00:00

L'USD Mazara Calcio si prepara a scendere in campo per il prossimo campionato di Promozione Sicilia girone A con l'intenzione di essere protagonista del torneo. L'aria in casa gialloblù è carica di entusiasmo, e la società sta costruendo una rosa capace di affrontare al meglio le sfide che verranno. Mentre il mercato dei calciatori si anima con trattative e nuovi arrivi che si possono seguire sul canale ufficiale del profilo Facebook "USD Mazara", la dirigenza non trascura l'importanza di consolidare il proprio roster con elementi di provata affidabilità e legame con il territorio. In quest'ottica di continuità e rafforzamento, una notizia di grande peso per il centrocampo mazarese, è la riconferma di Giampaolo Giacalone Classe '99, Giacalone è un volto noto e apprezzato in riva al Mazaro ed ha già iniziato la preparazione sotto gli ordini dello staff tecnico di Mister Filippo Cavataio, dimostrando fin da subito impegno e determinazione per la nuova stagione.

Il curriculum di Giacalone è un esempio di dedizione e crescita nel panorama calcistico regionale. La sua carriera ha avuto inizio nelle giovanili dell'Aurora Mazara, del Mazara e della Folgore Selinunte. Da lì, ha costruito un'esperienza significativa attraverso diverse categorie:

• In Eccellenza: ha militato nel Mazara e successivamente nella Mazarese.

• In Promozione: ha vestito le maglie della Dolce Onorio Folgore, Folgore Castelvetrano, Petrosino – con cui ha vinto la Coppa Sicilia – e, la scorsa stagione, nuovamente del Mazara.

• In Prima Categoria: ha giocato nell'Alcamo, distinguendosi particolarmente per la realizzazione di ben 13 reti in una stagione.

Questa ricca esperienza, accumulata tra diverse squadre e categorie, rende Giampaolo Giacalone un pilastro fondamentale per il centrocampo gialloblù, un giocatore in grado di portare qualità, visione di gioco e la giusta mentalità vincente. La sua riconferma è un chiaro segnale delle intenzioni del club: puntare sulla solidità e sulla conoscenza del territorio per costruire un gruppo coeso e determinato a raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati per la prossima stagione. Il Mazara Calcio si prepara dunque ad una stagione da protagonista, con la ferma intenzione di regalare grandi emozioni ai propri tifosi e di puntare dritto ai piani alti della futura classifica, forte di un mix composto da continuità e nuove energie.



