Turista colpito da infarto in montagna, salvato da elicottero partito da Trapani

12/09/2025 09:07:00

Un uomo di 72 anni, turista olandese in vacanza in Sicilia, è stato salvato nel tardo pomeriggio di mercoledì, 10 settembre, dopo essere stato colto da un infarto durante un’escursione in montagna nei pressi di Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo.

Il malore è avvenuto in una zona impervia, mentre l’uomo si trovava in compagnia della compagna per un trekking. È stato lo stesso escursionista a lanciare l’allarme, contattando il numero unico di emergenza 112. La chiamata ha fatto scattare l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico, che ha richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare per il recupero aereo.

Alle 17:45, è decollato un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) dell’Aeronautica Militare, di base a Trapani. Il mezzo ha fatto tappa all’aeroporto di Palermo Boccadifalco, dove ha imbarcato due tecnici del Soccorso Alpino, per poi dirigersi nella zona del soccorso.

Una volta individuato il punto in cui si trovava la coppia, i soccorritori si sono calati con il verricello dall’elicottero per raggiungere i due escursionisti. Dopo avere verificato le condizioni del 72enne, giudicate stabili, hanno proceduto al recupero dell’uomo e della compagna.

Il turista è stato poi trasportato in elicottero fino all’Ospedale Civico di Palermo, dove ad attenderlo c’era il personale del 118. I sanitari hanno confermato la diagnosi di infarto, intervenendo tempestivamente.

Conclusa la missione, l’equipaggio ha riportato alla base il personale del Soccorso Alpino ed è rientrato a Trapani, ripristinando in breve tempo la piena operatività del servizio SAR nazionale. Tutte le operazioni si sono concluse in poco più di due ore.

Grazie alla rapidità dell’intervento congiunto tra Aeronautica Militare e Soccorso Alpino, si è evitata una tragedia.



