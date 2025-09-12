Sezioni
Cultura
12/09/2025 11:04:00

A Selinunte la XXX edizione delle Gare Nazionali di Primo Soccorso della Croce Rossa



Selinunte si prepara a diventare capitale del volontariato con la XXX edizione delle Gare nazionali di primo soccorso della Croce Rossa Italiana, in programma il 12 e 13 settembre.

L’evento, organizzato insieme al Comitato Regionale Sicilia e a quello di Castelvetrano, vedrà sfidarsi 18 squadre provenienti da 17 regioni, per un totale di oltre cento volontari.

Gli scenari di gara saranno ambientati tra Marinella di Castelvetrano e il Parco Archeologico di Selinunte: otto postazioni con simulazioni di incidenti, calamità, malori e infortuni domestici o sul lavoro. Accanto a questi, anche prove di carattere internazionale, dedicate al Diritto Umanitario, per valutare la capacità di risposta in contesti complessi. Il lavoro delle squadre sarà seguito da una giuria di esperti che assegnerà i punteggi in base a prontezza, organizzazione e spirito di squadra. A supporto della macchina organizzativa ci saranno circa 180 persone tra giudici, logisti, simulatori, truccatori e operatori della Croce Rossa.

La cerimonia di apertura è prevista venerdì 12 settembre alle 18, al Baglio Basile di Petrosino, con la partecipazione del presidente nazionale CRI Rosario Valastro e delle autorità locali. Sabato 13, in occasione della Giornata mondiale del primo soccorso, la gara prenderà il via alle 8.45 da piazza Stesicoro a Castelvetrano per concludersi alle 18.30. La premiazione finale si terrà alle 19 nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Selinunte.









