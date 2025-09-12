Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
12/09/2025 14:41:00

Due libri per capire il nostro tempo: Paola Caridi e Alaa Faraj

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/due-libri-per-capire-il-nostro-tempo-paola-caridi-e-alaa-faraj-450.jpg

In libreria arriva in questi giorni Sudari (Feltrinelli) di Paola Caridi, una delle più attente studiose del mondo arabo e palestinese. È un libro che attraversa, con sobrietà e compassione, il dolore di un popolo martoriato. Il sudario, simbolo che copre e allo stesso tempo rivela, diventa nelle pagine della Caridi memoria collettiva, rito, denuncia e atto d’arte capace di restare accanto al dolore del mondo. Un testo che non si legge soltanto: si ascolta.

La prossima settimana, invece, uscirà un libro destinato a diventare documento imprescindibile del nostro tempo: "Perchè ero ragazzo", la testimonianza diretta di Alaa Faraj, condannato a 30 anni come “scafista” e già da dieci anni in carcere. Una condanna assurda, fondata su testimoni mai ascoltati e prove ignorate. La sua vicenda è emblema di oltre tremila persone imprigionate in Italia con accuse di scafismo, quasi tutte innocenti.

Dalle lettere scritte in cella e dall’italiano imparato in carcere, nasce un racconto che è allo stesso tempo lirico e straziante, miracolo di dignità e resistenza. Una lezione di umanità che mostra il volto nascosto di un Paese capace di perseguitare ragazzi innocenti e, nello stesso tempo, di accogliere criminali veri con voli di Stato.

Se c’è un libro da scegliere oggi, è questo: perché illumina un inferno che si consuma accanto a noi e ci obbliga a non distogliere lo sguardo.









Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...