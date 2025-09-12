Mazara, tre giorni di incontri e musica con la seconda edizione di Cumulè

12/09/2025 18:28:00

Dal 19 al 21 settembre torna a Mazara del Vallo Cumulè, il festival promosso dal gruppo civico Partecipazione Politica.

La rassegna si svolgerà al centro culturale Lauraurbana, sul lungomare, con un programma fitto di incontri e spettacoli che intrecciano politica, società civile e cultura.

Sei talk, due performance musicali e una teatrale animeranno le tre giornate, con ospiti che porteranno esperienze e riflessioni su temi cruciali: dalle periferie alla “restanza” nel Sud, dal testamento biologico alla rappresentanza femminile in politica, fino alle sfide legate ad agricoltura, pesca e blue economy. Il festival si aprirà venerdì 19 settembre con l’intervento del presidente del Municipio VIII di Roma, Amedeo Ciaccheri, e di Salvatore Inguì del Centro sociale Sappusi di Marsala. Tra gli altri relatori figurano il vicepresidente del Libero Consorzio di Trapani, Ernesto Raccagna, l’oncologo palliativista Gaspare Lipari, i deputati regionali Cristina Ciminnisi e Dario Safina, la deputata nazionale Giovanna Iacono e l’europarlamentare Giuseppe Lupo. Non mancheranno momenti di spettacolo, con il monologo teatrale di Vito Ubaldini, i concerti dei Qanat e di Belfiore. Accanto agli incontri, anche quest’anno spazio al cibo di strada con l’Osteria Sapordivino.

«La partecipazione resta la chiave del festival e del nostro impegno politico dentro e fuori le istituzioni», spiegano gli organizzatori. L’edizione 2025 vede la collaborazione con Coop, che condivide l’idea di un’alleanza più giusta tra cittadini e consumatori. L’evento è autofinanziato: chi parteciperà potrà sostenere l’iniziativa con un contributo volontario o tramite la raccolta fondi online (il link https://gofund.me/0cd2bba59)



