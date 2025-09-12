Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
12/09/2025 10:34:00

Marsala, trasporto scolastico gratuito per le famiglie a basso reddito

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/marsala-trasporto-scolastico-gratuito-per-le-famiglie-a-basso-reddito-450.jpg

L'Assessorato ai Trasporti del Comune di Marsala rende noto che, nel corso dell'anno scolastico, è sempre possibile presentare richiesta di abbonamento al trasporto urbano. 

Questo è gratuito per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con reddito basso, ovvero con un ISEE inferiore a 10.632,94 euro. Assieme al requisito reddituale, occorre la residenza a Marsala e frequentare una scuola secondaria di primo o secondo grado, ubicata nel territorio comunale. Muniti della certificazione ISEE e del documento di riconoscimento (anche dei genitori), la richiesta va presentata al competente Ufficio dell'Autoparco comunale (c.da Ponte Fiumarella, 0923993872): riceve lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì (ore 9:00/12:30) e martedì (ore 15:30/17:30). Uno sportello è pure operativo a Palazzo comunale di via Garibaldi nelle giornate di martedì (ore 9/11) e giovedì (ore 15:30/17:00).

 









