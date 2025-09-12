Sezioni
12/09/2025 02:08:00

Mazara, al via le estumulazioni per 332 defunti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/mazara-al-via-le-estumulazioni-per-332-defunti-450.jpg

Due notizie, una di carattere amministrativo e l’altra simbolica, arrivano in queste ore dal Comune di Mazara del Vallo.

 

Al via il piano di estumulazione per 332 defunti

Il Comune ha pubblicato all’albo pretorio online e affisso presso il Cimitero comunale l’avviso relativo al piano di estumulazione che riguarderà il reparto n. 34 e parte del reparto n. 37 (sezioni 1-7) del vecchio cimitero comunale. Si tratta di un totale di 332 defunti i cui loculi risultano occupati da oltre 50 anni.

Il piano, approvato con determinazione sindacale n. 169/2025, sarà attuato nel 2026 per liberare i loculi e consentire nuove sepolture.

I familiari interessati a mantenere la concessione devono presentare esplicita richiesta agli uffici cimiteriali, attivando le relative procedure entro il 10 dicembre 2025. Dopo tale data, i loculi saranno liberati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 

Calcio e comunità: il sindaco Quinci riceve la tessera numero 1

Sul fronte sportivo, il sindaco Salvatore Quinci ha ricevuto la tessera numero 1 degli abbonamenti alla nuova stagione del Mazara Calcio, consegnata dal presidente della società Salvatore Asaro. Un gesto simbolico che dà ufficialmente il via alla campagna abbonamenti e sottolinea la vicinanza dell’amministrazione comunale al mondo dello sport.

“Ricevere la tessera numero uno è per me motivo di orgoglio – ha dichiarato il sindaco –. Il calcio non è soltanto sport: è identità, passione, senso di appartenenza. Lo stadio deve tornare a essere un luogo di incontro e di comunità”.

Quinci ha poi rivolto un appello ai cittadini:

“Invito i mazaresi ad aderire numerosi alla campagna abbonamenti e a seguire con entusiasmo la squadra. Il sostegno dei tifosi è la forza che può spingere i nostri ragazzi a dare il massimo in campo”.

Per informazioni su campagna abbonamenti e calendario delle gare, è possibile consultare i canali ufficiali del Mazara Calcio.



