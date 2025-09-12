Sezioni
Cronaca

» Giudiziaria
12/09/2025 22:25:00

Marsala, annullato maxi decreto ingiuntivo da 228 mila euro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/marsala-annullato-maxi-decreto-ingiuntivo-da-228-mila-euro-450.jpg

Il Tribunale di Marsala ha annullato un decreto ingiuntivo da 228.563,71 euro emesso nel 2022 nei confronti di una società marsalese e del suo garante, entrambi assistiti dagli avvocati Luigi Giacomo Messina (foro di Trapani) e Antonio Bonanno (foro di Marsala), esperti in diritto bancario.

 

La vicenda nasce a seguito di una crisi finanziaria che aveva portato la società a maturare debiti su un conto corrente e su un finanziamento acceso con un istituto di credito. Il credito era stato successivamente ceduto a una società di recupero, che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale.

I legali della difesa hanno però contestato in giudizio la legittima titolarità del credito da parte della società cessionaria, chiedendo di dimostrare documentalmente l’acquisizione del titolo. La richiesta si è rivelata fondata e decisiva.

Con sentenza emessa il 19 agosto scorso, il Tribunale, presieduto dal giudice Paolo Pizzo, ha accolto l’opposizione proposta, annullando il decreto ingiuntivo e condannando la parte creditrice al pagamento delle spese legali.



