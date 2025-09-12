Buseto, finanziati quattro progetti per 10 milioni. C'è anche un centro sportivo

12/09/2025 11:00:00

Oltre 10 milioni di euro di finanziamenti per Buseto Palizzolo. Il Comune nella prima finestra di finanziamenti dell'Area Urbana Funzionale (FUA) della Sicilia Occidentale – PR FESR Sicilia 2021/2027 ha visto quattro interventi finanziati per un totale di € 10.860.672,40, e la prospettiva di ulteriori risorse nella seconda finestra.

"Siamo immensamente orgogliosi del traguardo raggiunto," dichiara il Sindaco Francesco Poma. "Questi finanziamenti non sono solo cifre, ma la concreta espressione di una visione strategica e lungimirante, che pone le basi per un futuro sostenibile, inclusivo e culturalmente ricco per la nostra comunità. Ogni progetto è una pietra angolare per il benessere dei nostri cittadini e per l’intera comunità dell’Area Vasta." Gli interventi finanziati interessano aree cruciali per lo sviluppo del territorio. Un importante investimento è destinato al Centro Sportivo Comunale, con oltre 5 milioni di euro per promuovere il benessere a 360 gradi, grazie a spazi moderni e inclusivi per sport, socialità e aggregazione. Il centro sarà totalmente accessibile a persone con disabilità fisiche e cognitive e integrerà soluzioni ecosostenibili. Un'offerta diversificata, con arrampicata outdoor (unica in Sicilia) e campi da padel, mira ad attrarre visitatori e valorizzare il territorio. Un altro progetto significativo riguarda la Riqualificazione di Piazza G. Falcone e dell’Anfiteatro, con quasi 3 milioni di euro per la rigenerazione culturale e ambientale della piazza. Questo intervento prevede il consolidamento del declivio, il riuso di materiali naturali e l'introduzione di arredi biofilici consegnando alla comunità un anfiteatro che diventerà un palcoscenico per eventi teatrali e musicali accessibile a tutti. Quasi 2 milioni di euro sono stati stanziati per la Riqualificazione del Centro Storico, un'iniziativa volta a recuperare l'identità urbana del cuore del paese. La valorizzazione delle piazze e delle vie storiche, con l'inserimento di arredo urbano tradizionale, mira a restituire fascino e autenticità. Il progetto migliorerà le infrastrutture e gli spazi pubblici per favorire la mobilità, il commercio locale, la socialità, la sicurezza e la mitigazione del rischio idrogeologico. Infine, il Progetto Etno-Antropologico a Tangi, con quasi un milione di euro, è dedicato alla valorizzazione delle radici e della cultura locale. Questo intervento prevede la realizzazione di spazi espositivi per manufatti tradizionali legati alla coltura del grano che promuoveranno il turismo culturale ed esperienziale.

"Queste iniziative non sono casuali, ma il frutto di una visione strategica e di una pianificazione integrata che abbraccia rigenerazione urbana, cultura, sostenibilità ambientale e inclusività sociale. Ogni progetto è l'espressione concreta di una comunità che guarda avanti, crede nel suo potenziale, nella cultura e nel benessere collettivo," aggiunge il Sindaco Poma. “Oggi Buseto Palizzolo dimostra che, con visione, coesione e coraggio, anche un piccolo comune può diventare protagonista dello sviluppo territoriale, guardando oltre i propri confini e contribuendo attivamente alla crescita di un’intera Area Vasta, in linea con i principi delle politiche di coesione territoriale”. “Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie a un lavoro sinergico tra l’Amministrazione comunale, i progettisti, e il nostro Ufficio Tecnico”, conclude il Sindaco Poma. “In particolare, desidero esprimere un ringraziamento speciale ai consulenti della società STEP – Strategic Team of Planning, che ci hanno affiancati con competenza e visione strategica”. Un riconoscimento speciale è stato rivolto a Nicola De Marco, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale: "A Nicola va il nostro più profondo grazie. Nonostante stesse affrontando una dolorosa vicenda personale, ha dimostrato una dedizione encomiabile, lasciando a tutti noi una grande lezione di impegno, amore per la comunità e senso del dovere."



