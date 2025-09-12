Sezioni
Politica
12/09/2025 07:57:00

Salemi. Forti preoccupazione del gruppo “Scrusciu” per la chiusura degli uffici postali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757656875-0-salemi-forti-preoccupazione-del-gruppo-scrusciu-per-la-chiusura-degli-uffici-postali.jpg

I Consiglieri Comunali del gruppo consiliare “Scrusciu” Giuseppina Spagnolo e Giuseppa Asaro, esprimono forte preoccupazione per la situazione che coinvolge i servizi postali a Salemi.
 

Da quasi un anno, infatti, l’ufficio postale di Via Rocche San Leonardo n. 1 risulta chiuso, senza che sia stata data alcuna comunicazione certa ai cittadini su tempi e modalità di riapertura o eventuale diverso riposizionamento.
Contestualmente, e’ di questi giorni  la chiusura anche dell'ufficio postale di Via Antonino Lo Presti – la sede centrale della città- per lavori di ristrutturazione, che sta aggravando ulteriori  disagi agli utenti.
 

I consiglieri lamentano che hanno appreso ancora una volta  la notizia soltanto tramite  la stampa dell'interruzione  di servizi essenziali quali sono quelli di Poste Italiane e non, come sarebbe più corretto, attraverso i canali istituzionali. 
I lavori di ristrutturazione,che nessuno nega essere necessari, hanno però una tempistica discutibile e stanno causando gravi problemi soprattutto ad anziani e residenti dei quartieri Paese Nuovo e Cappuccini. 
 

A ciò si aggiunge la mancata comunicazione sulla durata dei lavori, elemento che desta ulteriore preoccupazione e incertezza.
È bene ricordare che, pur trattandosi di un servizio gestito da un soggetto privato, gli uffici postali svolgono funzioni essenziali di interesse pubblico: pagamento pensioni, servizi finanziari e digitali, corrispondenza, oltre ad attività legate al corretto svolgimento delle elezioni.
Per tali ragioni, i Consiglieri del gruppo Scrusciu hanno chiesto ufficialmente all’Amministrazione comunale se siano stati attivati contatti formali con Poste Italiane sulla riapertura (o riposizionamento) della sede di Via Rocche San Leonardo e sui tempi dei lavori in Via Antonino Lo Presti; se il Comune sia a conoscenza dei piani e delle tempistiche previste da Poste Italiane per il ripristino del servizio a Paese Nuovo e quali iniziative concrete intenda adottare per garantire, anche in via temporanea, la continuità del servizio postale in città.
 

“La chiusura simultanea delle due sedi – sottolineano le  Consigliere – rappresenta un disservizio grave e ingiustificato. È dovere dell’Amministrazione comunale farsi portavoce dei cittadini e pretendere risposte e soluzioni concrete da Poste Italiane.”
 

Il gruppo Scrusciu ribadisce che continuerà a seguire con attenzione la vicenda, raccogliendo le istanze della popolazione e vigilando sul diritto della comunità salemitana ad avere garantiti servizi postali adeguati, efficienti e trasparenti.
 









