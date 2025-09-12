Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
12/09/2025 15:36:00

Le donazioni di Armani all'ospedale di Pantelleria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/le-donazioni-di-armani-all-ospedale-di-pantelleria-450.jpg

“Un legame profondo quello di Giorgio Armani con l’isola di Pantelleria che, grazie alle sue donazioni in campo sanitario, ha visto migliorare la salute e il benessere di tutti”.
Così Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, ricorda l’icona mondiale della moda, morto a 91 anni, il cui ricordo è indissolubilmente legato alla perla nera del Mediterraneo.


Nel corso degli anni Armani aveva donato la prima TAC installata sull'isola all’ospedale “B. Nagar”, e, più recentemente, anche un mammografo, consegnato al dottore Ezio Fazio, direttore del locale Distretto Sanitario dell’ASP.
 

"Questi suoi atti di generosità e di senso civico – ha concluso Pulvirenti - hanno permesso di potenziare l’offerta di cure e servizi per tutti gli abitanti di Pantelleria. La sua vicinanza e il suo sostegno al nostro sistema sanitario non verranno mai dimenticati".

 

 



Sanità | 2025-09-12 15:36:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/le-donazioni-di-armani-all-ospedale-di-pantelleria-250.jpg

Le donazioni di Armani all'ospedale di Pantelleria

“Un legame profondo quello di Giorgio Armani con l’isola di Pantelleria che, grazie alle sue donazioni in campo sanitario, ha visto migliorare la salute e il benessere di tutti”.Così Sabrina Pulvirenti, commissario...







Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...