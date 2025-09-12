Nuova palestra per lo Scientifico a Marsala, con campo di padel

12/09/2025 09:03:00

È stata consegnata la nuova palestra del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala, un’opera attesa e importante per la comunità scolastica. I lavori, finanziati con fondi del Libero Consorzio Comunale di Trapani, hanno avuto un costo complessivo di 350 mila euro.

La struttura rappresenta un tassello fondamentale per consolidare l’offerta formativa dell’Istituto, che include anche l’indirizzo sportivo. Un impianto moderno e funzionale, che consentirà di svolgere al meglio il programma scolastico e rispondere alle esigenze degli studenti con uno spazio adeguato e di qualità. C'è anche il campo di padel esterno.

«Si tratta di un passo importante in una direzione strategica – è stato sottolineato durante la breve cerimonia –. Consentire agli istituti scolastici di avere strutture d’eccellenza significa renderli punti di riferimento per i ragazzi, offrendo certezze e opportunità concrete per il futuro».



