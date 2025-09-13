13 Settembre: l'assasino di Kirk, la minaccia russa alla Polonia, i testamenti di Armani

13/09/2025 08:28:00

E' il 13 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’assassino di Charlie Kirk è stato arrestato giovedì sera. Si chiama Tyler Robinson, ha 22 anni, dello Utah, frequenta una scuola per elettricisti, non ha precedenti. È stato lui stesso, convinto dal padre, a consegnarsi all’Fbi. Trump ha detto di sperare gli diano la pena di morte

• Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è discusso della minaccia russa alla Polonia



• La Nato ha deciso che la Sentinella Baltica – aerei navi e droni che monitorano le navi che solcano il mar Baltico – sarà estesa lungo tutto il confine orientale, fino al Mar Nero

• Stanotte c’è stato un terremoto al largo della Kamchatka di magnitudo 7.4, ma l’allerta tsunami è già rientrata

• La Procura di Torino ha mitigato una condanna per maltrattamenti, perché l’uomo che picchiò l’ex compagna «va compreso», si legge nelle motivazioni

• Nei due testamenti consegnati in busta sigillata allo studio del notaio Elena Terrenghi, Giorgio Armani ha stabilito che la Giorgio Armani SpA andrà progressivamente venduta a Lvmh, Luxottica o L’Oréal

• L’Assemblea generale dell’Onu ha approvato una mozione voluta da Francia e Arabia saudita con l’obiettivo concreto di creare uno Stato palestinese in cui Hamas dovrà deporre le armi

• L’Italia è ferma. L’economia è stagnante. Il pil è sceso dello 0,1 per cento rispetto al primo trimestre, tra i peggiori insieme a quello della Germania, che arretra dello 0,3 per cento

• L’agenzia Fitch ha declassato il rating della Francia da AA- a A+

• Da quando Mps ha preso il controllo di Mediobanca, è partita la corsa di dirigenti di Mediobanca per vendere in Borsa le loro azioni

• La Commissione europea vuole anticipare la revisione del regolamento sulle emissioni nocive delle auto. È stato annunciato durante un incontro con i dirigenti delle case automobilistiche

• Papa Leone, che domani compirà 70 anni, ha mandato un videomessaggio a Lampedusa, annunciando una visita sull’isola

• A due settimane dalle urne, nelle Marche il centrodestra si presenta in netto vantaggio

• Una reliquia di Carlo Acutis è scomparsa dalla parrocchia Santo Domingo de Guzmán, in Venezuela

• Sulla statale 16 tra Foggia e Cerignola un automobilista è stato assaltato e rapinato della sua Mercedes

• Un nuovo caso Ramy a Bologna. Due ragazzi albanesi fuggivano dalla polizia su un’auto rubata, si sono schiantati contro un palo. Uno è morto, l’altro è in ospedale

• Dieci persone sono indagate per il cedimento dell’insegna del grattacielo Generali a Milano

• Per indagare sul caso della donna di Bergamo, serve un esperto di corpi mummificati. È stata convocata l’anatomopatologa del caso di Yara Gambirasio

• Elena Maraga, la maestra di un asilo nido paritario cattolico della provincia di Treviso che aveva aperto un profilo su OnlyFans, alla fine ha raggiunto un accordo con la scuola sulla cessazione del suo rapporto di lavoro

• Antonella Palmisano ha vinto la medaglia d’argento nella 35 chilometri di marcia ai Mondiali di atletica

• La Slovacchia è ufficialmente campione d’Europa: dopo 32 anni, la Uefa le ha riconosciuto la vittoria dell’Europeo 1976

• House of Doge, braccio operativo della Dogecoin Foundation, la fondazione della criptomoneta esaltata e sostenuta a suo tempo da Elon Musk, è diventata primo azionista della Triestina

• Questa sera a piazza San Pietro ci sarà il concerto per la pace Grace for the World, ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams, in occasione del Giubileo 2025

• Sono morti l’arcivescovo Adriano Bernardini (83 anni), il paleontologo Francesco Mallegni (85), che scagionò il conte Ugolino dall’accusa di cannibalismo, l’attrice statunitense Salli Sachse (82)



Titoli

Corriere della Sera: Una missione Nato / sul fianco Est / «Ci difenderemo»

la Repubblica: Preso il killer di Kirk / Trump: pena di morte

La Stampa: Putin, lo scudo aereo della Nato

Il Sole 24 Ore: Auto, Bruxelles apre ai costruttori

Avvenire: Due Stati, due guerre

Il Messaggero: «Vaccini, l’obbligo resterà»

Il Giornale: L’assassino partigiano

Qn: Scudo Nato anti Russia / Piano per la no-fly zone

Il Fatto: «Così Macron confessò: / guerra colpa della Nato»

Libero: La firma del killer: Bella ciao

La Verità: Ammazzato a colpi di «Bella Ciao»

Il Mattino: Sud, occupazione record

il Quotidiano del Sud: Fuga finita: preso il killer di Kirk

il manifesto: Strapiombo

Domani: Nerd e antifa, ecco il killer di Kirk / Trump: «Per lui la pena di morte»



