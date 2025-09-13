Alcamo, il Generale Del Monaco in visita alla Compagnia Carabinieri

13/09/2025 13:23:00

Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alla caserma “Ugo De Carolis” di Alcamo, incontrando una rappresentanza dei militari della Compagnia locale e della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Durante l’incontro, il Generale si è congratulato con i militari per l’impegno quotidiano, i risultati operativi raggiunti e, soprattutto, per l’attività di prossimità svolta sul territorio a favore della cittadinanza. Un’azione che, ha sottolineato, «deve essere portata avanti con serenità e determinazione, nel pieno rispetto dei compiti istituzionali».

Accompagnato dal Comandante Provinciale di Trapani e dal Presidente della Sezione A.N.C., il Generale Del Monaco ha anche visitato il museo storico allestito all’interno della caserma, che raccoglie oggetti e uniformi dell’Arma. Un’iniziativa nata grazie all’impegno del personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Alcamo e che racconta la storia e l’identità dell’Arma sul territorio.



