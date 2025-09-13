Sezioni
Cronaca
13/09/2025 13:23:00

Alcamo, il Generale Del Monaco in visita alla Compagnia Carabinieri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2025/alcamo-il-generale-del-monaco-in-visita-alla-compagnia-carabinieri-450.jpg

Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alla caserma “Ugo De Carolis” di Alcamo, incontrando una rappresentanza dei militari della Compagnia locale e della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

 

Durante l’incontro, il Generale si è congratulato con i militari per l’impegno quotidiano, i risultati operativi raggiunti e, soprattutto, per l’attività di prossimità svolta sul territorio a favore della cittadinanza. Un’azione che, ha sottolineato, «deve essere portata avanti con serenità e determinazione, nel pieno rispetto dei compiti istituzionali».

 

Accompagnato dal Comandante Provinciale di Trapani e dal Presidente della Sezione A.N.C., il Generale Del Monaco ha anche visitato il museo storico allestito all’interno della caserma, che raccoglie oggetti e uniformi dell’Arma. Un’iniziativa nata grazie all’impegno del personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Alcamo e che racconta la storia e l’identità dell’Arma sul territorio.









