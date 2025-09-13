Sezioni
Cronaca
13/09/2025 16:44:00

Tragedia in Sicilia. Ragazzino di 13 muore dopo una caduta in monopattino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2025/tragedia-in-sicilia-ragazzino-di-13-muore-dopo-una-caduta-in-monopattino-450.jpg

Non ce l’ha fatta Francesco Pantano, il ragazzo di 13 anni rimasto gravemente ferito in un incidente con il monopattino giovedì sera, 11 settembre, nella zona di Giostra, a Messina. Dopo due giorni di agonia nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico, il suo cuore ha smesso di battere.

 

Il giovane era stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso, dopo una caduta avvenuta nei pressi della rotatoria vicina alla sede dell’Amam. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate, e i sanitari del 118 erano intervenuti sul posto per prestare i primi soccorsi.

 

Resta ancora in fase di accertamento la dinamica dell’incidente, sulla quale stanno lavorando le forze dell’ordine. La notizia della morte ha scosso profondamente la comunità.









