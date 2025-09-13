Mazara, ripresi i lavori al cimitero

13/09/2025 07:15:00

Sono ripresi nei giorni scorsi a Mazara del Vallo i lavori di sistemazione dell'area centrale d'ingresso del cimitero comunale e di realizzazione di un nuovo sistema acque bianche.

Dal Comune fanno sapere che lavori termineranno entro 4 mesi. E' stato necessario aggiornare il cronoprogramma di interventi all'esito dei carotaggi geologici effettuati nello scorso mese di maggio.

Ad effettuare gli interventi è l'impresa Oceania Restauri srl di Partinico, aggiudicataria dei lavori con un ribasso del 28% sull'importo a base d'asta di circa 80mila euro, per un importo contrattuale netto di circa 98mila 500 euro comprensivo di circa 4mila 500 euro per oneri di sicurezza e circa 35mila 400 euro per costi di manodopera del personale non soggetti a ribasso.

Gli interventi sono concentrati sulla realizzazione di una nuova condotta acque bianche e sulla sistemazione definitiva e messa in sicurezza dell'area centrale d'ingresso del cimitero comunale nella quale nel 2022 si era creato un avvallamento che ha costretto i tecnici a transennare la stessa area e ad inibirla al passaggio pedonale e di mezzi. A conclusione dei lavori l'area sarà restituita alla pubblica fruizione ed il cimitero comunale sarà dotato di un nuovo ed efficiente sistema di condotta acque bianche.

Direttore dei lavori e responsabile del procedimento è il geometra Alberto Gancitano dell'Ufficio tecnico comunale.



