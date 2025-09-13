13/09/2025 17:17:00

Pantelleria, il Comune vuole intitolare l’aeroporto a Giorgio Armani

La Giunta comunale di Pantelleria ha deliberato di proporre l’intitolazione dell’aeroporto dell’isola a Giorgio Armani, lo stilista scomparso il 4 settembre a Milano. «Non si tratta di un gesto formale – si legge nella delibera – ma di un atto di riconoscenza che ha radici profonde nella coscienza della comunità». Armani, legato all’isola da decenni, fu cittadino onorario dal 2006 e nel tempo ha contribuito con donazioni concrete: dalla Tac all’ospedale Nagar, al mammografo, al salvataggio del cinema locale, fino agli 800 mila euro per portare l’acqua nei porticcioli di Cala Tramontana e Gadir.

«Pantelleria, per Armani, non fu un rifugio episodico né un semplice scenario: fu luogo d’anima, spazio di ispirazione, orizzonte di bellezza severa e dolce insieme», ha ricordato il sindaco Fabrizio D’Ancona. Il nuovo nome proposto (Aeroporto di Pantelleria-Giorgio Armani) vuole essere, secondo l’amministrazione, «un tributo alla sua persona e un segno di identità per la comunità pantesca». L’atto sarà ora trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Enac, alla Regione Siciliana, alla società di gestione aeroportuale Gap e alla Fondazione Giorgio Armani.



