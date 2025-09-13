Lesioni e danneggiamenti. Alle battute finali processo a cinque marsalesi

13/09/2025 09:18:00

Lesioni personali, danneggiamento e percosse sono i reati a vario titolo contestati in un processo che davanti al giudice monocratico del Tribunale di Marsala vede imputati cinque marsalesi: Rocco, Gaspare e Alberto Ferlisi, rispettivamente di 57, 35 e 23 anni, Vito Peraino, di 30, e Cristian Vito Peraino, di 37 anni. Tutti abitano in alcune contrade sulle alture del versante nord lilibetano: Baronazzo Amafi, Mandriglie e Bufalata. Tra i capi d’imputazione, si legge che i tre Ferlisi, insieme a Vito Peraino, in concorso morale e materiale tra loro, avrebbero malmenato Cristian Vito Peraino. Secondo l’accusa, quest’ultimo, dopo essere stato raggiunto presso la sua abitazione, sarebbe stato colpito dai Ferlisi in varie parti del corpo con bastoni in legno d’olivo, quelli solitamente utilizzati dai pastori. Durante l’aggressione, l’uomo sarebbe stato anche seriamente minacciato: Vito Peraino gli avrebbe detto che quella sera avrebbero sparato alla testa sia a lui che a tutta la sua famiglia. Minaccia dal gruppo poi ripetuta anche alla moglie di Cristian Vito Peraino, aggiungendo che avrebbero fatto saltare in aria la loro casa piazzandovi una bomba. Intanto, sempre secondo l’accusa, con i bastoni gli veniva semidistrutta l’auto, una Fiat Stilo parcheggiata in strada vicino l’abitazione. In frantumi parabrezza e lunotto e varie ammaccature alla carrozzeria. Cristiano Vito Peraino avrebbe, invece, colpito Alberto Ferlisi con un ceffone. I fatti sono dell’agosto 2021. Non è chiaro il motivo dei contrasti. Il processo è ormai alle battute finali. A difendere gli imputati sono gli avvocati Diego Tranchida, Agatino Scaringi e Felicita Tranchida.



