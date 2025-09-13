Meno pubblico del previsto per la manifestazione di oggi di Antonini contro Tranchida

13/09/2025 11:21:00

Non è stata la prova di forza che Valerio Antonini e il suo movimento Futuro avevano annunciato. La manifestazione di questa mattina sotto Palazzo d’Alì, convocata per chiedere le dimissioni del sindaco Giacomo Tranchida, ha raccolto molto meno pubblico del previsto.

Gli organizzatori parlavano di un minimo di 5.000 persone, ma persino la tv di Antonini, Telesud, ha dovuto ammettere che in piazza non c’erano più di 2.000 partecipanti.

Tra cori e slogan — qualcuno gridato in romanesco, tanto caro al patron granata — Antonini è arrivato in piazza per il bagno di folla (modesto) e il consueto show dal palco.

In piazza, accanto a tanti curiosi, non sono mancati politici in cerca di nuova collocazione, come Nino Oddo, e qualche consigliere comunale di opposizione di Trapani ed Erice, pronti a salire sul carrozzone del momento.

Ma la prova numerica, al di sotto delle aspettative fissate dagli stessi organizzatori, ha reso evidente il limite dell’operazione: il movimento di Antonini ha acceso polemiche e tensioni, ma non sembra ancora in grado di spostare davvero la piazza, se non urlando a complotti e aizzando l'odio verso le istituzioni, la stampa, chi non la pensa come il padre - padrone del nuovo partito.



