Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
13/09/2025 11:21:00

Meno pubblico del previsto per la manifestazione di oggi di Antonini contro Tranchida

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2025/1757755592-0-meno-pubblico-del-previsto-per-la-manifestazione-di-oggi-di-antonini-contro-tranchida.jpg

Non è stata la prova di forza che Valerio Antonini e il suo movimento Futuro avevano annunciato. La manifestazione di questa mattina sotto Palazzo d’Alì, convocata per chiedere le dimissioni del sindaco Giacomo Tranchida, ha raccolto molto meno pubblico del previsto.

Gli organizzatori parlavano di un minimo di 5.000 persone, ma persino la tv di Antonini, Telesud, ha dovuto ammettere che in piazza non c’erano più di 2.000 partecipanti.

Tra cori e slogan — qualcuno gridato in romanesco, tanto caro al patron granata — Antonini è arrivato in piazza per il bagno di folla (modesto) e il consueto show dal palco.

In piazza, accanto a tanti curiosi, non sono mancati politici in cerca di nuova collocazione, come Nino Oddo, e qualche consigliere comunale di opposizione di Trapani ed Erice, pronti a salire sul carrozzone del momento.

Ma la prova numerica, al di sotto delle aspettative fissate dagli stessi organizzatori, ha reso evidente il limite dell’operazione: il movimento di Antonini ha acceso polemiche e tensioni, ma non sembra ancora in grado di spostare davvero la piazza, se non urlando a complotti e aizzando l'odio verso le istituzioni, la stampa, chi non la pensa come il padre - padrone del nuovo partito. 









Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...