Inizia la scuola, a Marsala la benedizione degli zainetti

13/09/2025 10:49:00

Tanti bambini, zainetto in spalla, hanno partecipato alla parrocchia di Sant’Anna a Marsala alla benedizione degli zainetti. Una cerimonia semplice, ma significativa, pensata per esprimere vicinanza concreta al mondo della scuola e agli studenti in vista del nuovo anno scolastico.

«È un momento che abbiamo organizzato in poco tempo – ha spiegato il parroco don Giacomo Marino – ma che è stato accolto con entusiasmo. La scuola è un tempo prezioso di crescita e la Chiesa ha il dovere di collaborare con le istituzioni per accompagnare i nostri ragazzi. Ogni studente, anche se non prende dieci, può brillare se si impegna con tutto se stesso. Crescere in sapienza vuol dire anche diventare persone buone, capaci di fare il bene».

Ad affiancare don Giacomo nella preparazione dell’iniziativa è stata Stefania Reina, responsabile dell’ACR e delle catechiste: «Era da anni che pensavamo a un momento del genere. Con questo piccolo gesto vogliamo essere vicini ai ragazzi anche nella loro quotidianità. Il catechista accompagna nel cammino di fede, ma anche nella vita di ogni giorno».

Un momento di preghiera e condivisione che ha unito famiglie, insegnanti e bambini, e che – promettono in parrocchia – sarà riproposto anche negli anni a venire.



