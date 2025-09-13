Addio all’avvocato Gaspare “Rino” Asta: il cordoglio del Foro di Trapani

13/09/2025 13:39:00

L’Ordine degli Avvocati di Trapani piange la scomparsa dell’avvocato Gaspare Asta, per tutti “Rino”, figura di riferimento per intere generazioni di professionisti e punto fermo della vita forense trapanese.

A darne notizia è stato il presidente del Coa, Salvatore Longo, che a nome personale, del Consiglio dell’Ordine, degli avvocati trapanesi e dei colleghi di studio, ha espresso le più sentite condoglianze alla moglie Laura, ai figli Giovanna e Massimo, alla nipote avvocato Caterina Fodale e a tutta la famiglia.

Iscritto all’Albo nel 1983, Rino Asta aveva mosso i primi passi professionali nello studio del compianto avvocato Michele Lombardo, insieme a Mariella Vultaggio e ad altri stimati colleghi. Cassazionista dal 2002, dal 1996 al 2011 è stato consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, incarico svolto con impegno costante e con la stessa passione che lo contraddistingueva in aula e nella vita associativa.

Asta è ricordato come un avvocato “con la A maiuscola”, civilista di grande preparazione ma attivo anche in ambito penale, dove per molti anni ha svolto con rigore e competenza la funzione di vice procuratore onorario a Trapani. Dotato di vasta cultura giuridica e personale, univa al sapere tecnico il buon senso e la saggezza che lo rendevano punto di riferimento per colleghi e giovani professionisti.

Per oltre un decennio è stato segretario del Coa accanto al presidente Alberto Sinatra, un ruolo che ha ricoperto con dedizione quotidiana: “Non c’era giorno – ricorda Longo – che Rino Asta non si recasse in segreteria, pronto a rispondere alle esigenze dei colleghi, sempre disponibile per un parere o una cortesia”.

Il cordoglio travalica i confini trapanesi: messaggi di vicinanza sono giunti dal presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, dal segretario dell’Organismo congressuale forense, Ninni Gallo, dai presidenti dei Coa del distretto di Palermo e da numerosi rappresentanti delle istituzioni forensi nazionali.

“Con Rino Asta – conclude Longo – perdiamo un professionista di altissimo profilo e un uomo sempre pronto a mettere la sua esperienza al servizio degli altri. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nella nostra comunità”..