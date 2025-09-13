Trapani, Valeria Mitra vola alle finali nazionali di Sanremo Rock con il brano Andrei

13/09/2025 14:30:00

La trapanese Valeria Mitra rappresenterà la Sicilia alle finali nazionali di Sanremo Rock, in programma oggi 13 settembre al Teatro Ariston. Dopo aver superato con successo le finali regionali e del Sud Italia lo scorso agosto a Noto, la cantautrice classe 1987 salirà sul prestigioso palco con il suo primo singolo Andrei, registrato nello studio “D’altro canto” della cantautrice trapanese Roberta Prestigiacomo.

Il brano, già disponibile sulle principali piattaforme digitali, è accompagnato da un videoclip girato interamente a Trapani, trasformata per l’occasione in un set a cielo aperto e valorizzata nelle sue bellezze architettoniche e urbane.

Sanremo Rock è il più importante contest nazionale dedicato ad artisti emergenti rock e pop: quest’anno oltre 6.000 candidature hanno portato alla selezione di 300 artisti. Solo dodici — sei nella categoria rock e sei nella categoria trend (dove gareggerà Mitra) — si contenderanno la vittoria finale della 38ª edizione.

La finale, nella Sala Rossa dell’Ariston, sarà condotta dal giornalista e speaker radiofonico Gabriele Brocani di Radio Uno.



