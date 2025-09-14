Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
14/09/2025 09:23:00

Stragi di mafia, Scarpinato all'attacco di FdI

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2025/stragi-di-mafia-scarpinato-all-attacco-di-fdi-450.jpg

“Solo se abbiamo presente la portata dirompente delle verità che si celano dietro le stragi del 1992 / 1993, ci possiamo rendere conto perché l’attuale maggioranza di governo ha deciso di approfittare degli attuali rapporti di forza per chiudere definitivamente i conti del passato, per tirare giù una saracinesca definitiva su tutte le spinose domande aperte e che rischiano di fare uscire tanti scheletri dall’armadio”. Così Roberto Scarpinato, ex magistrato e senatore M5s, intervenendo dal palco della Festa del Fatto Quotidiano a Roma con un intervento dal titolo “I pezzi mancanti delle stragi” (rivedi qui l’integrale).

Sottolineando che “l’imperativo categorico” della maggioranza di governo è “chiudere definitivamente i conti con il passato“, Scarpinato invita a “essere realistici” e a mettersi nei panni dei vertici politici delle forze di maggioranza.

“Voi pensate che i vertici di Fratelli di Italia come Giorgia Meloni che onorano la memoria di esponenti dell’estremismo neofascista protagonisti della strategia della tensione come Pino Rauti, nemico giurato della Costituzione che definì la democrazia una infezione dello spirito e fondatore di Ordine Nuovo” o che vertici come “Ignazio La Russa” che “onorano la memoria di estremisti di destra”, “che tutti costoro possano mai vedere con favore indagini della Commissione Antimafia o della magistratura dirette a approfondire il ruolo nelle stragi del 1992 e del 1993 di neofascisti come Paolo Bellini, di Stefano delle Chiaie, di esponenti dei servizi?” cioè “indagini che portano nella casa di famiglia“.

E conclude il ragionamento: “Voi potete realisticamente pensare che i vertici di Forza Italia possano mai consentire di approfondire indagini in Commissione Antimafia o in magistratura sul riciclaggio di miliardi di capitali mafiosi e della P2 nelle imprese di Berlusconi, o chiarire l’eventuale ruolo di Berlusconi, di Dell’Utri nelle stragi del 1992 e del 1993?”



Antimafia | 2025-09-14 09:23:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2025/stragi-di-mafia-scarpinato-all-attacco-di-fdi-250.jpg

Stragi di mafia, Scarpinato all'attacco di FdI

“Solo se abbiamo presente la portata dirompente delle verità che si celano dietro le stragi del 1992 / 1993, ci possiamo rendere conto perché l’attuale maggioranza di governo ha deciso di approfittare degli attuali rapporti...







Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...