Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
14/09/2025 08:41:00

Trapani ricorda il giudice Alberto Giacomelli, ucciso da Cosa Nostra nel 1988

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2025/trapani-ricorda-il-giudice-alberto-giacomelli-ucciso-da-cosa-nostra-nel-1988-450.jpg

Questa mattina, alle 9.30, nel giardino-parcheggio del Tribunale di Trapani, si è svolta la cerimonia in memoria del giudice Alberto Giacomelli, assassinato da Cosa Nostra il 14 settembre 1988 a Locogrande.

La commemorazione, organizzata in accordo con i familiari, ha previsto la deposizione di una corona d’alloro nella piazzetta a lui intitolata, a pochi passi dal Palazzo di giustizia.

«Sarà una commemorazione sobria, ma doverosa – ha dichiarato il sindaco Giacomo Tranchida – per onorare la memoria di un uomo, di un servitore dello Stato, di un trapanese assassinato dalla mafia».

La storia e l’omicidio

Nato a Trapani nel 1919, Alberto Giacomelli entrò in magistratura nel 1946. Fu pretore a Calatafimi, poi giudice al Tribunale di Trapani, fino a diventarne presidente di sezione nel 1978. Andò in pensione il 1° maggio 1987, ma continuò a essere un simbolo della legalità.

Il 14 settembre 1988 il suo corpo venne trovato dai Carabinieri dietro la sua auto a Locogrande: era stato freddato con un colpo alla testa e uno all’addome. Anni dopo, le indagini e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia portarono alla condanna come mandante di Totò Riina. La mafia decise di colpire per la prima volta un magistrato giudicante: Giacomelli aveva firmato il sequestro di una villa appartenente a Gaetano Riina, fratello del boss corleonese.

La memoria e l’impegno

A 37 anni da quell’omicidio, la sua figura rimane un punto di riferimento. In occasione della riapertura dell’anno scolastico, i familiari hanno annunciato incontri con gli studenti per riflettere sul valore della memoria e dell’impegno civile.

«La mafia cambia volto – ha aggiunto il sindaco Tranchida – oggi si nasconde dietro business e minacce velate. Sta a noi riconoscerla e denunciarla, perché le battaglie portate avanti da uomini come Giacomelli non vengano disperse nell’oblio».

Quella di Giacomelli resta una ferita aperta per Trapani e per l’intera magistratura italiana: il suo è l’unico caso di giudice in pensione assassinato da Cosa Nostra.









Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...