Difficile esordio in trasferta per il Marsala 1912 - A Sciacca vietato perdere

Dopo il passo in avanti in Coppa Italia Eccellenza, con la vittoria per 2‑0 sull’Accademia Trapani che ha garantito il passaggio del turno ed ha consegnato al Campionato una squadra che ha saputo gestire con ordine e concretezza la partita trovando le reti che servivano per qualificarsi, il Marsala 1912 di Mister Filippo Chinnici si prepara ad affrontare il debutto in Campionato. Un risultato, quello contro i cugini trapanesi che ha dato morale ai giocatori confermando al tecnico che la squadra è pronta a misurarsi con le sfide del Girone A dell’Eccellenza siciliana. Domenica il Marsala 1912 farà visita all’Unitas Sciacca nel primo turno del campionato Eccellenza Sicilia girone A. La gara si disputerà allo Stadio “Luigi Riccardo Gurrera” di Sciacca, con calcio d’inizio previsto per le ore 16:30.

I saccensi di Mister Iacono sono una formazione con ambizioni d'alta classifica e saranno sicuramente, in tutto l'arco del torneo, un osso duro per chiunque li affronterà soprattutto tra le mura amiche del proprio impianto sportivo ed il Marsala 1912 dovrà mettere in campo la stessa determinazione vista in Coppa Italia per iniziare con il piede giusto. Gli uomini di Chinnici dovranno mantenere la concentrazione alta fino al fischio finale, evitando cali di tensione tipici dell’esordio. La sfida contro lo Sciacca sarà un banco di prova importante considerato che se gli azzurri sapranno confermare l’impostazione vista contro l’Accademia Trapani avranno basi solide per l’intera stagione.

Anche se in trasferta, la presenza dei sostenitori lilibetani sarà sicuramente garantita visto anche il buon inizio stagionale. I tifosi del Marsala 1912 che vorranno seguire in trasferta la squadra avranno a disposizione il settore ospiti del “Gurrera” di Sciacca il cui ingresso avverrà da Via Accursio Miraglia (a fianco del campetto di Padel). Un'onda in maglia azzurra che sicuramente, con il proprio sostegno, trasferirà energia e spinta in campo. Il biglietto di ingresso per i tifosi del Marsala 1912 si potrà acquistare esclusivamente online a questo link: www.unitassciaccacalcio.com/event-details/settore-ospiti-unitas-sciacca-marsala-1912 - Non sarà possibile, per i tifosi ospiti, acquistare biglietti al botteghino dello Stadio Gurrera. In foto di copertina i convocati del Marsala 1912. Di seguito l'intervista pre-partita a Mister Filippo Chinnici:



