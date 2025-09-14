Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
14/09/2025 07:00:00

Difficile esordio in trasferta per il Marsala 1912 - A Sciacca vietato perdere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2025/difficile-esordio-in-trasferta-per-il-marsala-1912-a-sciacca-vietato-perdere-450.jpg

Dopo il passo in avanti in Coppa Italia Eccellenza, con la vittoria per 2‑0 sull’Accademia Trapani che ha garantito il passaggio del turno ed ha consegnato al Campionato una squadra che ha saputo gestire con ordine e concretezza la partita trovando le reti che servivano per qualificarsi, il Marsala 1912 di Mister Filippo Chinnici si prepara ad affrontare il debutto in Campionato. Un risultato, quello contro i cugini trapanesi che ha dato morale ai giocatori confermando al tecnico che la squadra è pronta a misurarsi con le sfide del Girone A dell’Eccellenza siciliana. Domenica il Marsala 1912 farà visita all’Unitas Sciacca nel primo turno del campionato Eccellenza Sicilia girone A. La gara si disputerà allo Stadio “Luigi Riccardo Gurrera” di Sciacca, con calcio d’inizio previsto per le ore 16:30.

I saccensi di Mister Iacono sono una formazione con ambizioni d'alta classifica e saranno sicuramente, in tutto l'arco del torneo, un osso duro per chiunque li affronterà soprattutto tra le mura amiche del proprio impianto sportivo ed il Marsala 1912 dovrà mettere in campo la stessa determinazione vista in Coppa Italia per iniziare con il piede giusto. Gli uomini di Chinnici dovranno mantenere la concentrazione alta fino al fischio finale, evitando cali di tensione tipici dell’esordio. La sfida contro lo Sciacca sarà un banco di prova importante considerato che se gli azzurri sapranno confermare l’impostazione vista contro l’Accademia Trapani avranno basi solide per l’intera stagione.

Anche se in trasferta, la presenza dei sostenitori lilibetani sarà sicuramente garantita visto anche il buon inizio stagionale. I tifosi del Marsala 1912 che vorranno seguire in trasferta la squadra avranno a disposizione il settore ospiti del “Gurrera” di Sciacca il cui ingresso avverrà da Via Accursio Miraglia (a fianco del campetto di Padel). Un'onda in maglia azzurra che sicuramente, con il proprio sostegno, trasferirà energia e spinta in campo. Il biglietto di ingresso per i tifosi del Marsala 1912 si potrà acquistare esclusivamente online a questo link: www.unitassciaccacalcio.com/event-details/settore-ospiti-unitas-sciacca-marsala-1912 - Non sarà possibile, per i tifosi ospiti, acquistare biglietti al botteghino dello Stadio Gurrera. In foto di copertina i convocati del Marsala 1912. Di seguito l'intervista pre-partita a Mister Filippo Chinnici:









Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...