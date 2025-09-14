Sezioni
Sport

» Calcio
14/09/2025 07:00:00

Il Trapani riceve la Casertana per cancellare il segno "meno"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2025/il-trapani-riceve-la-casertana-per-cancellare-il-segno-meno-450.png

Vincere per tornare in positivo, lasciandosi alle spalle il segno "-", quello legato alla penalizzazione per i crediti d'imposta. Con questo intento il Trapani questo pomeriggio sfida al Provinciale la Casertana, contro l'avversario che segnò la fine della vecchia società, con la "farsa" sotto le breve gestione Pellino.

I granata sono ultimi in classifica, ma solo per via del -8, perché, altrimenti, sarebbero secondi alle spalle della capolista Catania ed i 7 punti ottenuti in 3 gare hanno galvanizzato l'ambiente.

Per proseguire la rincorsa occorre continuare a vincere e la Casertana rappresenta un avversario ostico, così come lo ha presentato l'allenatore Salvatore Aronica il quale, per la sfida ai campani, ha annunciato di aver praticamente recuperato tutti gli infortunati.

"La Casertana è la squadra più completa ed esperta tra le prime che affrontiamo - ha spiegato l'allenatore alla vigilia della gara con i falchetti. Ci aspetta una partita difficile e piena di insidie".

Le ultime due vittorie hanno aumentato la fiducia nel gruppo, permettendo al Trapani di lavorare con maggiore serenità. "Plasmare il gruppo e trovare il giusto equilibrio non è affatto semplice. Stiamo lavorando e i risultati ci stanno premiando".

Aronica ha fornito aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei suoi giocatori. "La partita contro il Sorrento ha lasciato qualche strascico a livello di affaticamento", tuttavia "Fischnaller e Nicoli sono disponibili, così come Negro e Pirrello, che ha recuperato da una botta." L'unico assente per squalifica è Giron, mentre alcuni dei nuovi arrivati sono ancora in ritardo di condizione, ma saranno comunque a disposizione per la partita.









