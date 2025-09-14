Sezioni
14/09/2025 19:38:00

Prova di forza del Trapani: batte la Casertana e annulla la penalizzazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-09-2025/1757871361-0-prova-di-forza-del-trapani-batte-la-casertana-e-annulla-la-penalizzazione.png

Successo di carattere per il Trapani che supera 2-0 la Casertana nella quarta giornata di serie C e manda in archivio il segno "meno", passando da -1 a 2 in classifica, togliendosi dall'ultimo posto.

Vittoria ottenuta con tanta pazienza dai granata, che nel primo tempo sono stati sorpresi dall'atteggiamento della Casertana, ma che nella ripresa hanno trovato il modo per sbloccare il punteggio, non correndo poi alcun pericolo nell'amministrare il vantaggio.

E con questo successo il Trapani non soltanto annulla la penalizzazione, ma diventa la prima squadra per numero di punti ottenuti in stagione: 10, considerato che il torneo del Trapani era partito da -8 per via della penalizzazione legata ai crediti d'imposta della passata stagione.

La Casertana parte più convinta del Trapani, sorprendendo i granata che, invece, speravano di poter imporre il proprio gioco sin dalle prime battute. La partita si fa nervosa e gli ospiti si fanno pericolosi al 23' quando il direttore di gara assegna un rigore ai campani per un fallo di Di Noia su Kallon. Ma, poi, rivedendo le immagini, l'arbitro decide di non concedere il rigore.

Scampato il pericolo, i granata sostituiscono Negro, infortunatosi, con Kirwan, decisivo al terzo minuto di recupero su un tentativo di Bentivegna e, così, le due squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Il primo tiro in porta del Trapani arriva al 49' con Stramaccioni, ma la sua conclusione si spegne di poco sopra la traversa. I granata sembrano più convinti e al 57' ci prova Fischnaller, quindi, al 59' la Casertana va vicinissima al vantaggio con la traversa colpita da Vano.

La partita si fa più emozionante, con continui capovolgimenti di campo e al 63' è la volta di Canotto in contropiede, ma il portiere campano blocca. E' l'antipasto del gol che arriva al 68' con un gol di rapina di Grandolfo su assist di Di Noia e quattro minuti dopo arriva il raddoppio con Ciotti, al termine di una perfetta ripartenza.

Cominciano le sostituzioni e il Trapani, passando al 5-3-2, ferma le avanzate della Casertana, tanto che i granata non subiscono alcun pericolo nei minuti finali e, così, a fine partita il Trapani può festeggiare il terzo successo consecutivo che vale la risalita in classifica a quota 2.









