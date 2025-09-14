Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
14/09/2025 15:00:00

Cimitero di Petrosino, iniziati i lavori per i nuovi loculi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-09-2025/cimitero-di-petrosino-iniziati-i-lavori-per-i-nuovi-loculi-450.jpg

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali all’interno dell’area di ampliamento del Cimitero Comunale di Petrosino – Lotto “E”.


L’opera risponde a una concreta esigenza della comunità, garantendo nuovi spazi e servizi adeguati in un luogo di fondamentale importanza per i cittadini.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. Vincenzo Marcello Bua, che seguirà con attenzione le varie fasi dell’intervento al fine di assicurarne il corretto svolgimento e la consegna nei tempi previsti.
“Come Amministrazione riteniamo doveroso garantire spazi adeguati e dignitosi ai nostri cari defunti - afferma il Sindaco Giacomo Anastasi - Avviato il cantiere per la realizzazione dei primi 100 loculi. Il progetto complessivo porterà alla realizzazione di 4 lotti per un totale di 400 loculi e 70 ossari”.









