Cimitero di Petrosino, iniziati i lavori per i nuovi loculi

14/09/2025 15:00:00

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali all’interno dell’area di ampliamento del Cimitero Comunale di Petrosino – Lotto “E”.



L’opera risponde a una concreta esigenza della comunità, garantendo nuovi spazi e servizi adeguati in un luogo di fondamentale importanza per i cittadini.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. Vincenzo Marcello Bua, che seguirà con attenzione le varie fasi dell’intervento al fine di assicurarne il corretto svolgimento e la consegna nei tempi previsti.

“Come Amministrazione riteniamo doveroso garantire spazi adeguati e dignitosi ai nostri cari defunti - afferma il Sindaco Giacomo Anastasi - Avviato il cantiere per la realizzazione dei primi 100 loculi. Il progetto complessivo porterà alla realizzazione di 4 lotti per un totale di 400 loculi e 70 ossari”.



