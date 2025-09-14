Sezioni
Economia
14/09/2025 10:44:00

Pnrr in provincia di Trapani, l'allarme della Cisl

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2025/pnrr-in-provincia-di-trapani-l-allarme-della-cisl-450.jpg

“La digitalizzazione, l’edilizia scolastica, la rivoluzione verde e quindi tutto ciò che è legato alla transizione ecologica, sono tutti temi, insieme alla inclusione sociale, cruciali e strategici per il futuro della città di Trapani. Bisogna dunque procedere celermente con i progetti già finanziati dal PNRR, i 65 milioni di euro, per dare a tanti settori dell’economia del territorio la giusta spinta per lo sviluppo”. Lo ha affermato la segretaria generale Cisl Palermo Trapani, Federica Badami a margine dei lavori del comitato esecutivo del sindacato, intervenendo sul futuro di Trapani. “Si accelerino i tempi dell’inizio dei lavori. Siamo pronti al confronto con l’amministrazione comunale, bisogna discutere ed eliminare eventuali gap che possano rallentare i tempi dei progetti e pensare al futuro di questa città”. Badami ha poi aggiunto: “Il lavoro povero, il lavoro nero e il caporalato, sono ancora piaghe troppo presenti in questo territorio e noi siamo pronti a fare la nostra parte in questa battaglia da portare avanti tutti insieme. Sono questi i temi che devono stare a cuore all’amministrazione, e non scontri e tensioni che non giovano a nessuno” conclude Badami.



