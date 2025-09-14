Siccità e crisi agricola in Sicilia. Botta e risposta tra Pd e Forza Italia

14/09/2025 02:35:00

Il Partito Democratico e Forza Italia si scontrano sull’emergenza siccità che sta colpendo in modo durissimo il comparto agricolo tra Ribera, Sciacca e la Valle del Belice. Al centro della polemica, la gestione regionale della crisi e le scelte politiche passate.

Il capogruppo del Pd all’Assemblea Regionale Siciliana, Michele Catanzaro, ha raccolto l’appello lanciato da dodici sindaci del comprensorio riberese, preoccupati per le condizioni critiche delle aziende agricole. “La situazione – afferma Catanzaro – non può più attendere risposte formali o dilazioni burocratiche. La siccità persistente, le temperature estreme e le gravi carenze infrastrutturali stanno mettendo in ginocchio un comparto che rappresenta l’identità economica e sociale della nostra terra”.

Catanzaro chiede alla Regione di convocare urgentemente un tavolo tecnico-politico per valutare la possibilità di rilasciare nuovi volumi d’acqua dai bacini di Prizzi, Castello e Leone, al fine di garantire almeno una terza irrigazione di soccorso. “Non si tratta solo di difendere le colture – ha aggiunto – ma di evitare il collasso di un intero sistema produttivo. Il Pd è al fianco dei sindaci e degli agricoltori: serve un intervento straordinario immediato”.

Non tarda la replica di Stefano Pellegrino, presidente del gruppo di Forza Italia all’Ars, che accusa il Pd di “miopia politica”. “Leggo con stupore le dichiarazioni di Catanzaro – dichiara – ma dimentica che il suo partito è stato tra i principali responsabili della bocciatura della norma proposta dal Governo per realizzare laghetti artificiali. Quella misura avrebbe permesso di raccogliere e utilizzare l’acqua piovana, e oggi sarebbe stata determinante”.

Pellegrino annuncia l’intenzione di riportare in Aula proposte simili e lancia una provocazione: “La domanda è: stavolta il Pd avrà il coraggio di votare nell'interesse degli agricoltori, o si nasconderà di nuovo dietro un voto segreto per fare scelte sbagliate?”



