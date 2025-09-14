Marsala, proseguono i festeggiamenti per Maria SS. Addolorata

Entrano nel vivo a Marsala i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, patrona del quartiere omonimo, che si svolgono presso il Santuario dedicato alla Vergine. Il programma, partito l’11 settembre, si concluderà domani, 15 settembre, con la celebrazione della Messa in piazza Addolorata.
Ricco il calendario di appuntamenti religiosi e culturali promossi dal Rettore del Santuario Don Nicola Altaserse e dal Priore Francesco Veltri.
Oggi, domenica 14 settembre, le celebrazioni prevedono:
- alle ore 19.00, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo emerito Domenico Mogavero;
- alle ore 21.30, il concerto “Pacem in terris” dell’ensemble Regina Pacis, in programma al Baluardo Velasco.
Domani, lunedì 15 settembre, giorno conclusivo della festa, sono previste due Messe:
- alle ore 10.00, al Santuario, presieduta da Don Nicola Altaserse;
- alle ore 21.00, la Messa solenne in piazza Addolorata, celebrata da Don Marco Renda.
Ieri sera, invece, dopo la Messa presieduta dal vescovo di Mazara del Vallo Angelo Giurdanella, si è tenuta la presentazione del libro di Vincenzo Sinacori “La devozione alla Vergine Addolorata nella città di Marsala. Storia, arte, devozione”, che racconta la storia del culto e della comunità che lo custodisce.