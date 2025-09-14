Via i gettonisti dagli ospedali: la Sicilia cambia rotta, Trapani è già avanti

14/09/2025 06:00:00

Stretta per l’utilizzo di medici gettonisti, già il 31 luglio scorso il ministro alla Salute, Orazio Schillaci, lo aveva disciplinato: stop all’utilizzo di queste categorie.



Anche l’assessorato regionale ha richiamato i vertici elle Aziende sanitarie. Salvatore Iacolino, Dirigente alla Pianificazione strategica, ha firmato una direttiva che si esprime in tal senso: privilegiare le assunzioni regolari, riducendo l’uso dei precari e dei pensionati. Ce ne sono in tutta la Sicilia circa un centinaio e soprattutto sono impiegati nei Pronto Soccorso. I loro guadagni superano di gran lunga quello dei medici interni alle ASP, circa 83 euro l’ora per i Pronto Soccorso, mentre 75 per gli altri reparti. Stop dunque ai gettonisti, si legge nel documento che “Il ricorso ai gettoni sti deve essere considerato eccezionale e previo accertamento dell'esito infruttuoso degli strumenti ordinari, messi a disposizione dalle norme che regolano l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione”.



Sì a concorsi e mobilità, a utilizzo condiviso di graduatorie concorsuali, incarichi libero professionali. La direttiva regionale invita i manager delle ASP a privilegiare “rapporti di cooperazione in ambito provinciale e interprovinciale con enti del servizio sanitario”.



Nel frattempo l’assessorato regionale chiede ai vertici delle ASP di comunicare il numero di gettonisti ad oggi utilizzati, in quale postazione e con quale incarico e se prima di utilizzare il professionista sia stato avviato un concorso per il reclutamento. Si legge ancora nella direttiva: “Si richiamano i manager al rispetto della corretta ed economica gestione delle risorse anche mediante una corretta gestione del personale medico e sanitario”. Hanno tempo fino al 22 settembre per comunicare i dati ufficiali dei gettonisti.

L’ ASP di Trapani non ha nei suoi ospedali della provincia alcun medico gettonista.

Recupero liste di attesa 2025

L’ASP di Trapani ha diramato un avviso interno, rivolto ai medici di diverso profilo, per effettuare prestazioni aggiuntive per il recupero delle liste di attesa 2025.

Tra gli avvisi interni anche quello per la ricerca di personale P.D.S.(Professionisti della Salute) inquadrato nel profilo di Infermiere da assegnare ai Distretti Sanitari per la funzione di Infermiere di Famiglia e di Comunità previsto dal D.M. 77/2022.



I Distretti di lavoro con disponibilità dei posti sono: Alcamo 4 posti; Castelvetrano 3 posti; Marsala 8 posti (prioritariamente per il servizio presso l'Ospedale di Comunità); Mazara 10 posti (di cui 8 prioritariamente per il servizio presso l'Ospedale di Comunità e 2 per C.d.C Mazara-Salemi); Trapani 8 posti (prioritariamente per il servizio presso l'Ospedale di Comunità); Pantelleria 1 posto.



L’ ASP di Trapani è poi alla ricerca di diverse professionalità per il piano "Contrastare la povertà sanitaria" . L’ Azienda ha presentato il Piano di interventi, che è stato approvato con delibera dell’ottobre 2024, e adesso recluta tra i dipendenti già in servizio queste professionalità: 2 Medici Specialisti in Psichiatria; 2 Medici Specialisti in Neuropsichiatria Infantile NPI; 1 Medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia; 1 Medico specialista in Pediatria; 2 Medici Odontoiatra; 3 Assistenti Sanitari; 2 Dirigente Farmacista; 3 Dirigente Psicologo; 1 Dirigente Pedagogista; 7 Assistenti Sociale; 4 Infermieri Professionali; 1 Collaboratore Amministrativo; 1 Dirigente Avvocato; 3 Ostetrici; 5 Autisti; 1 Assistente Tecnico Perito Informatico; 1 Assistente Tecnico Perito Informatico; 1 Specialista nei rapporti con i media e/o Specialista della comunicazione istituzionale.

Sono 24 invece le domande pervenute all’ASP a seguito di procedura pubblica selettiva, indetta a febbraio 2024, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico.

Ammessi in 19, di cui 16 iscritti all’ultimo e penultimo anno del corso di formazione specialistica.





