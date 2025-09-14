Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
14/09/2025 06:00:00

Via i gettonisti dagli ospedali: la Sicilia cambia rotta, Trapani è già avanti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2025/via-i-gettonisti-dagli-ospedali-la-sicilia-cambia-rotta-trapani-e-gia-avanti-450.jpg

Stretta per l’utilizzo di medici gettonisti, già il 31 luglio scorso il ministro alla Salute, Orazio Schillaci, lo aveva disciplinato: stop all’utilizzo di queste categorie.


Anche l’assessorato regionale ha richiamato i vertici elle Aziende sanitarie. Salvatore Iacolino, Dirigente alla Pianificazione strategica, ha firmato una direttiva che si esprime in tal senso: privilegiare  le assunzioni regolari, riducendo l’uso dei precari e dei pensionati.  Ce ne sono in tutta la Sicilia circa un centinaio e soprattutto sono impiegati nei Pronto Soccorso. I loro guadagni superano di gran lunga quello dei medici interni alle ASP, circa 83 euro l’ora per i Pronto Soccorso, mentre 75 per gli altri reparti. Stop dunque ai gettonisti, si legge nel documento che “Il ricorso ai gettoni sti deve essere considerato eccezionale e previo accertamento dell'esito infruttuoso degli strumenti ordinari, messi a disposizione dalle norme che regolano l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione”. 


Sì a concorsi e mobilità, a utilizzo condiviso di graduatorie concorsuali, incarichi libero professionali. La direttiva regionale invita i manager delle ASP a privilegiare “rapporti di cooperazione in ambito provinciale e interprovinciale con enti del servizio sanitario”.


Nel frattempo l’assessorato regionale chiede ai vertici delle ASP di comunicare il numero di gettonisti ad oggi utilizzati, in quale postazione e con quale incarico e se prima di utilizzare il professionista sia stato avviato un concorso per il reclutamento. Si legge ancora nella direttiva: “Si richiamano i manager al rispetto della corretta ed economica gestione delle risorse anche mediante una corretta gestione del personale medico e sanitario”. Hanno tempo fino al 22 settembre per comunicare i dati ufficiali dei gettonisti.
L’ ASP di Trapani non ha nei suoi ospedali della provincia alcun medico gettonista.

 

Recupero liste di attesa 2025
L’ASP di Trapani ha diramato un avviso interno, rivolto ai medici di diverso profilo, per effettuare  prestazioni aggiuntive per il  recupero delle liste di attesa 2025.
Tra gli avvisi interni anche quello per la ricerca di personale P.D.S.(Professionisti della Salute) inquadrato nel profilo di Infermiere da assegnare ai Distretti Sanitari per la funzione di Infermiere di Famiglia e di Comunità previsto dal D.M. 77/2022.
 

I Distretti di lavoro con disponibilità dei posti sono:  Alcamo 4 posti; Castelvetrano 3 posti;  Marsala 8 posti (prioritariamente per il servizio presso l'Ospedale di Comunità); Mazara 10 posti (di cui  8 prioritariamente per il servizio presso l'Ospedale di Comunità e  2 per C.d.C Mazara-Salemi); Trapani 8 posti (prioritariamente per il servizio presso l'Ospedale di Comunità); Pantelleria 1 posto.
 

L’ ASP di Trapani è poi alla ricerca di diverse professionalità per il piano "Contrastare la povertà sanitaria" . L’ Azienda ha  presentato il Piano di interventi, che è stato approvato con delibera dell’ottobre 2024, e adesso recluta tra i dipendenti già in servizio  queste professionalità:  2 Medici Specialisti in Psichiatria;  2 Medici Specialisti in Neuropsichiatria Infantile NPI;  1 Medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia;  1 Medico specialista in Pediatria;  2 Medici Odontoiatra; 3 Assistenti Sanitari; 2 Dirigente Farmacista;  3 Dirigente Psicologo; 1 Dirigente Pedagogista;  7 Assistenti Sociale; 4 Infermieri Professionali;  1 Collaboratore Amministrativo;  1 Dirigente Avvocato; 3 Ostetrici; 5 Autisti; 1 Assistente Tecnico Perito Informatico; 1 Assistente Tecnico Perito Informatico; 1 Specialista nei rapporti con i media e/o Specialista della comunicazione istituzionale.
Sono 24 invece le domande pervenute all’ASP a seguito di procedura pubblica selettiva, indetta a febbraio 2024, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico.
Ammessi in 19, di cui  16 iscritti all’ultimo e penultimo anno del corso di formazione specialistica.
 









Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...