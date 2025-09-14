Se ne sono andati: Natale Pellegrino (86), Francesca Morici (90)
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Natale Pellegrino, di 86 anni. Nato a Marsala il 12 agosto 1939, risiedeva in contrada Ventrischi , dove era conosciuto e stimato. Si è spento il 13 settembre 2025 presso la Casa di Riposo “Villa degli Angeli – Ketty e Gabriella” in contrada Terrenove.
La camera ardente è stata allestita presso la stessa struttura. I funerali saranno celebrati domenica 14 settembre 2025 alle ore 10:00 presso la Chiesa parrocchiale Maria SS. Bambina, in contrada Terrenove, a Marsala.
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Francesca Morici, di 90 anni. Nata a Trapani il 27 marzo 1935, risiedeva in via Mazara a Marsala, dove si è spenta il 13 settembre 2025.
La camera ardente è stata allestita presso l’abitazione di famiglia. I funerali saranno celebrati lunedì 15 settembre 2025 alle ore 10:15 presso la Chiesa di San Francesco di Paola, in Corso Calatafimi, a Marsala.
Un anno accademico pieno di risultati, chiuso con una serata conviviale all’insegna della condivisione, della gratitudine e della voglia di migliorarsi ancora. È il bilancio positivo della Morgan School, che nelle sedi di Marsala...
Il ristorante Dal Cozzaro è stato inserito nella Top 10 Tripadvisor, un riconoscimento che premia una realtà capace di coniugare numeri importanti – oltre 250 coperti – con la cura tipica dell’accoglienza siciliana....
L’Ordine degli Avvocati di Trapani piange la scomparsa dell’avvocato Gaspare Asta, per tutti “Rino”, figura di riferimento per intere generazioni di professionisti e punto fermo della vita forense trapanese.A darne notizia...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...