Se ne sono andati: Natale Pellegrino (86), Francesca Morici (90)

14/09/2025 08:44:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Natale Pellegrino, di 86 anni.

Nato a Marsala il 12 agosto 1939, risiedeva in contrada Ventrischi , dove era conosciuto e stimato. Si è spento il 13 settembre 2025 presso la Casa di Riposo “Villa degli Angeli – Ketty e Gabriella” in contrada Terrenove.

La camera ardente è stata allestita presso la stessa struttura.

I funerali saranno celebrati domenica 14 settembre 2025 alle ore 10:00 presso la Chiesa parrocchiale Maria SS. Bambina, in contrada Terrenove, a Marsala.



È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Francesca Morici, di 90 anni.

Nata a Trapani il 27 marzo 1935, risiedeva in via Mazara a Marsala, dove si è spenta il 13 settembre 2025.

La camera ardente è stata allestita presso l’abitazione di famiglia.

I funerali saranno celebrati lunedì 15 settembre 2025 alle ore 10:15 presso la Chiesa di San Francesco di Paola, in Corso Calatafimi, a Marsala.