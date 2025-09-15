Marsala, è stata pulita via Honor Frost

15/09/2025 10:13:00

Dopo le segnalazioni dei cittadini e il nostro articolo che documentava lo stato di sporcizia e abbandono, è finalmente intervenuta la squadra di manutenzione del Comune per pulire e potare le piante lungo via Honor Frost, a Marsala. L’intervento è stato eseguito nella mattinata di giovedì 12 settembre 2025.

A raccontarcelo è Giacomo Licari, tra i primi a segnalare la situazione: «Con grande piacere ho potuto vedere che una squadra di addetti alla pulizia e potatura delle piante è intervenuta. Voglio credere che questi lavori erano programmati e non frutto di una lamentela di un semplice cittadino e di un articolo redatto da una testata online. Ma, se anche così fosse, questo dimostra che evidenziare i problemi e proporre migliorie può davvero servire a migliorare la nostra città».

Licari ci tiene però a contestualizzare il problema, senza farsi illusioni: «Certamente sono “gocce nell’oceano”, i problemi reali sono sicuramente altri. Però, come è vero che le cime delle montagne si iniziano a scalare camminando in pianura, chi si propone di amministrare il bene pubblico deve sapere che il consenso non si ottiene solo a parole, ma con i fatti, nella quotidianità».

