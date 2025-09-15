Marsala, stop ai lavori Italgas sul Lungomare Mediterraneo: non rispettati gli orari

15/09/2025 14:49:00

Caos traffico e disagi per gli automobilisti questa mattina sul Lungomare Mediterraneo di Marsala. Il Comando della Polizia Municipale ha infatti deciso di revocare l’ordinanza che autorizzava Italgas a eseguire lavori sul tratto viario che in questi giorni rappresenta una delle principali vie alternative alla chiusura di via Verdi, interessata dal cantiere di riqualificazione del waterfront.

Il provvedimento è arrivato dopo che gli operatori della società non hanno rispettato le prescrizioni orarie contenute nell’ordinanza comunale: i lavori avrebbero dovuto iniziare soltanto dopo le 9.00, per non intralciare l’uscita degli studenti dalle scuole. Invece, le attività di cantiere sarebbero cominciate in anticipo, causando code e rallentamenti in un’arteria già particolarmente congestionata dal traffico cittadino.

Dopo i disagi registrati, l’Amministrazione ha quindi concordato con il responsabile di Italgas di sospendere temporaneamente gli interventi, che riprenderanno soltanto al termine dei lavori in via Verdi, previsti entro la fine del mese di settembre.

Una decisione che mira a garantire la viabilità e a limitare i disagi per i cittadini, già alle prese con le difficoltà quotidiane negli spostamenti in città.



