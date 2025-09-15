Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
15/09/2025 22:00:00

Sicilia, estate da record per i lidi: spiagge affollate e prezzi competitivi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2025/sicilia-estate-da-record-per-i-lidi-spiagge-affollate-e-prezzi-competitivi-450.jpg

La stagione estiva in Sicilia si chiude con un bilancio più che positivo per stabilimenti e lidi balneari. A confermarlo è Ignazio Ragusa, presidente del sindacato balneari siciliani di Fipe Confcommercio, che parla di una crescita costante delle presenze, sia da parte dei residenti che dei turisti italiani e stranieri. «Le voci di spiagge deserte e prezzi alle stelle – sottolinea Ragusa – non trovano riscontro nella nostra realtà. In Sicilia, come confermano anche i dati Istat e le rilevazioni delle associazioni di categoria, non si sono registrati rincari nei costi dei servizi balneari».

 

L’isola si conferma dunque una delle mete più accessibili d’Italia per trascorrere una giornata al mare. In media, il costo si aggira tra i 10 e i 15 euro a persona, cifra che comprende non soltanto ombrellone e lettino, ma anche servizi aggiuntivi come aree sportive, zone ombreggiate, docce, pulizia costante della spiaggia, animazione ed eventi.

 

Per chi cerca qualcosa in più, non mancano stabilimenti di fascia superiore, che con prezzi intorno ai 30-35 euro a coppia offrono piscine, centri benessere e pacchetti premium.

Un’offerta diversificata e competitiva che, secondo Ragusa, ha contribuito a consolidare la reputazione della Sicilia come destinazione balneare di qualità, con un ottimo rapporto tra costi e servizi e una capacità di attrazione che conquista sia i siciliani che i turisti provenienti da tutto il mondo.



Economia | 2025-09-14 10:44:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2025/pnrr-in-provincia-di-trapani-l-allarme-della-cisl-250.jpg

Pnrr in provincia di Trapani, l'allarme della Cisl

“La digitalizzazione, l’edilizia scolastica, la rivoluzione verde e quindi tutto ciò che è legato alla transizione ecologica, sono tutti temi, insieme alla inclusione sociale, cruciali e strategici per il futuro della...







Native | 15/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2025/1757925337-0-essepiauto-fino-a-11-000-euro-di-incentivi-per-l-acquisto-di-auto-elettriche.jpg

Essepiauto, fino a 11.000 euro di incentivi per l’acquisto di auto...

Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor