Meteo Sicilia. Continua l'estate settembrina, settimana di sole e caldo

15/09/2025 07:50:00

La Sicilia si prepara a vivere una vera e propria “seconda estate”. La settimana iniziata oggi, lunedì 15 settembre, sarà infatti dominata dall’anticiclone delle Azzorre, che garantirà tempo stabile, cieli sereni e temperature estive su tutta l’Isola. Un’occasione perfetta per chi ha deciso di rimandare le vacanze o godersi ancora qualche bagno a mare.

Le previsioni per oggi, lunedì 15 settembre

La giornata di oggi sarà ampiamente soleggiata, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Le temperature massime oscilleranno tra i 28 e i 34 gradi, mentre le minime rimarranno stazionarie. Nessun rischio di pioggia e qualità dell’aria molto buona in tutta l’Isola.

A Trapani, in particolare, la giornata sarà splendida, con una massima di 29°C registrata nelle ore centrali e una minima di 22°C al mattino presto. I venti soffieranno moderati da nord-est per tutta la giornata, e l’intensità solare più alta si avrà intorno alle 13.00, con un valore UV pari a 7.

Il meteo dei prossimi giorni

Martedì 16 settembre: il bel tempo continuerà senza variazioni significative. Cielo sereno, clima stabile e temperature tra 27 e 31 gradi. Le minime resteranno invariate. Qualche velatura di passaggio o nubi basse sul versante tirrenico, specie nel Messinese, non rovineranno la giornata.

Mercoledì 17 settembre: leggero aumento dell’umidità sulle aree nord-orientali, sempre per effetto di correnti di Maestrale, ma si tratterà di nuvole passeggere, senza piogge. Per il resto dell’Isola, ancora sole e caldo.

E il resto della settimana?

Secondo gli esperti l’anticiclone continuerà a proteggere la Sicilia anche nella seconda parte della settimana. Da giovedì in poi, si farà strada una saccatura atlantica sull’Europa occidentale, che potrebbe favorire un ulteriore rialzo delle temperature, spingendo aria calda di origine subtropicale anche sul Mediterraneo centrale.

Insomma, la Sicilia vivrà una settimana da piena estate, con temperature lievemente sopra la media del periodo, ma senza eccessi. Venti deboli, mari calmi e ottime condizioni per godersi il sole settembrino.



